"Прозревший" оккупант по телефону убеждает зомбированную мать: "Нет здесь секретных лабораторий"

Некоторые российские захватчики уже начинают "прозревать" на войне в Украине / Reuters

Некоторые российские захватчики уже начинают "прозревать" на войне в Украине и в телефонных разговорах убеждают родственников не верить в мифы, которые распространяет российская пропаганда.

Перехваченный разговор такого содержания между российским солдатом, который принимает участие в войне против Украины, и его матерью обнародовала Служба безопасности Украины.

Мать повторяет сыну будто заученные фразы о том, что российские военные пошли в Украину, чтобы якобы "защитить свою страну", "защитить свои границы", потому что Украина якобы хотела поставить атомное оружие. На что сын ей отвечает: "Ты думаешь, Путину важен народ? Ему земля нужна, и всё".

Также он опроверг популярные в России мифы, что якобы в Украине стоят какие-то лаборатории, где разработали вирус, от которого умирает скот в РФ, и где работали над разработкой коронавируса.

Такие слухи, в которые верит его мать, сын назвал глупостями. Она начала задумываться над словами сына, только когда он начал аргументировать, что в Украине гораздо больше домашних животных, чем в России, и зачем украинцам что-то такое делать в своих лабораториях, рискуя поставить под удар прежде всего свой скот.

Напомним, список ликвидированных российских генералов дополнило еще одно имя. ВСУ уничтожили на аэродроме в Чернобаевке командующего 49-й общевойсковой армией РФ, генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Также ранее сообщалось, что в России депутат районного совета прямо на заседании произнесла антивоенную речь. Депутат Семилукского районного совета Воронежской области Нина Беляева вдруг заявила, что действия властей РФ – это "военные преступления".

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