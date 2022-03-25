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"После победы придется создавать новый город": мэр назвал разрушения в Харькове катастрофическими

25 марта 2022, 17:33

Из-за обстрелов российскими захватчиками в областном центре на сегодня разрушены более 1000 зданий.

Харьков разрушенная обладминистрация
Разрушенная российскими оккупантами Харьковская ОГА / Reuters

Разрушения, которым подвергся Харьков вследствие обстрелов российскими оккупантами, являются колоссальными. После победы Украины в войне придется создавать город практически с нуля.

По состоянию на сегодня в городе уже разрушены более 1000 зданий. Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов в интервью LB.

"Я могу сказать, что разрушения колоссальные", – подчеркнул Терехов.

Он отметил, что всё началось с областной государственной администрации, где погибли люди и были раненные. После этого под вражеские бомбардировки попали мэрия и другие административные здания.

"Более тысячи зданий сегодня в городе разрушены. Различные здания. Вдумайтесь, тысячи жилых домов. Многие из них восстановить невозможно. Нам по сути нужно будет создавать новый город", – отметил городской голова.

Он подчеркнул, что в Харькове не было ни дня, ни ночи, чтобы не бомбили. Часто происходят обстрелы Градами, минометами и ракетами.

  • Разрушения в Харькове в результате обстрелов российскими оккупантами
    Разрушения в Харькове в результате обстрелов российскими оккупантами Reuters
  • Разрушения в Харькове в результате обстрелов российскими оккупантами
    Разрушения в Харькове в результате обстрелов российскими оккупантами Reuters
  • Разрушения в Харькове в результате обстрелов российскими оккупантами
    Разрушения в Харькове в результате обстрелов российскими оккупантами Reuters
  • Разрушения в Харькове в результате обстрелов российскими оккупантами
    Разрушения в Харькове в результате обстрелов российскими оккупантами Reuters
  • Разрушения в Харькове в результате обстрелов российскими оккупантами
    Разрушения в Харькове в результате обстрелов российскими оккупантами Reuters
  • Разрушения в Харькове в результате обстрелов российскими оккупантами
    Разрушения в Харькове в результате обстрелов российскими оккупантами Reuters
По словам Терехова, в городе уже практически нет безопасных мест – "прилететь" от оккупантов может где угодно.

"Меня как-то спросили, какой район города Харькова самый безопасный. А нет таких районов. На самом деле никто не понимает, куда может прилететь снаряд, куда может попасть мина или бомба, когда появится самолет. Безопасных мест нет. Бомбят постоянно. Бывает, чуть больше днем, меньше ночью или наоборот. Но примерное количество обстрелов такое же", – сказал Терехов.

Ранее сообщалось, что российские захватчики открыли огонь по Харькову ночью и утром в пятницу, 25 марта. Ночью они обстреляли терминал аэропорта утром – супермаркет "Метро". В результате обстрелов погибли шесть человек, более 17 получили ранения.

Напомним, в оккупированном городке Харьковской области российские захватчики с помощью местных коллаборантов похитили детей, пока их отец отошел за едой.

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