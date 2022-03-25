"Я против решения Путина": в России депутат выступила с храброй антивоенной речью

Депутат РФ Нина Беляева / Вести Воронеж

В России депутат районного совета прямо на заседании произнесла антивоенную речь.

Депутат Семилукского районного совета Воронежской области Нина Беляева вдруг заявила, что действия властей РФ это "военные преступления".

"Я считаю то, что происходит, военным преступлением", - заявила она.

Вот только после этих слов ее коллеги и члены райсовета направили заявление в правоохранительные органы для оценки действий Беляевой.

Кроме того, ее теперь хотят лишить мандата.

Посе скандала Беляева назвала несправедливыми обвинения со стороны коллег в том.

"Закон не позволяет выгонять из фракции за высказывание личного мнения в социальных сетях", - заявила она.

По ее словам, сдаться в плен – это "один из выходов для российских солдат ( который пришли воевать в Украину - ред.) и не принимать участие в тех действиях, к которым их принуждает руководство".

Как ранее сообщали, в России на антивоенных митингах задержали по меньшей мере 4 359 человек – это больше, чем на прошлогодней акции 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Война в Украине 2022

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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