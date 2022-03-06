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В России на антивоенных митингах повязали более 4 тысяч человек

6 марта 2022, 20:08

ОВД-Инфо отмечает, что в каждом отделе полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках.

В России на митингах задержали более 4 тысяч человек

По состоянию на вечер 6 марта в России на антивоенных митингах задержали по меньшей мере 4 359 человек – это больше, чем на прошлогодней акции 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает правозащитный медиапроект, посвященный политическим преследованиям в России ОВД-Инфо.

"По состоянию на 19:40 (мск) 6 марта задержано уже более 4359 человек в 56 городах".

ОВД-Инфо отмечает, что в каждом отделе полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках, поскольку проект публикует только имена тех людей, о которых им достоверно известно, и чьи имена они могут опубликовать.

Больше всего задержанных в Москве (по крайней мере 1629 задержанных), Санкт-Петербурге (1173), Новосибирске (272), Екатеринбурге (215), Тюмени (124), Перми (91).

На митингах в России в поддержку Навального в январе 2021 года задержали больше 3400 человек. Это было рекордное количество задержанных за последние 10 лет.

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Война в Украине 2022

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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новости России обстрелы Алексей Навальный военная агрессия РФ
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