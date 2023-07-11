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"Могут торговаться с РФ членством Украины": Зеленский жестко обратился к НАТО

Алёна Воронина
11 июля 2023, 13:39 обновлено 11 июля, 14:08
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Есть риск, что Альянс не готов обсуждать не только вступление Украины в блок, но и даже приглашение для вступления, отметил украинский президент.
НАТО, Владимир Зеленский
Зеленский жестко обратился к НАТО/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть риск того, что НАТО не готово ни пригласить Украину в блок, ни сделать ее членом.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице украинского президента в Telegram. Глава государства подчеркнул, что это очень странная ситуация, когда Украине не называют никакие сроки даже относительно приглашения для вступления в Альянс.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит своих союзников и нашу общую безопасность, и наше государство будет представлено на саммите НАТО в Вильнюсе, потому что это – уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения, отметил украинский президент.

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"Сейчас, на пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только по приглашению, а не по членству Украины", – отметил он.

В то же время он подчеркнул, что отсутствие четких временных рамок и странные формулировки наталкивают на мысль, что в НАТО не готовы пригласить Украину и сделать ее членом блока.

"Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины… Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО - в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность - это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите", – отметил президент Украины.

Саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля

В столице Литвы Вильнюсе во вторник, 11 июля, начался саммит НАТО, во время которого, в частности, определится судьба Украины в Североатлантическом альянсе. Во время мероприятия лидеры военно-политического блока должны принять решение относительно того, получит ли украинское государство ожидаемое приглашение к членству и гарантии безопасности.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие президента Украины во время своей пресс-конференции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что страны-члены НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что союзники НАТО перед первым днем саммита Альянса до сих пор не имеют согласованного решения относительно того, какой ответ они дадут Украине относительно ее желания вступить в НАТО. А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утром 11 июля заявил, что Украина не получит на саммите НАТО в Вильнюсе приглашение к вступлению в Альянс. По его словам, наше государство не сможет стать членом Альянса, пока идет война, но могут быть достигнуты договоренности по оружию и гарантиям безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о завершении работы над заключительной декларацией саммита по Украине, где будет четко прописан сигнал относительно ее пути к членству в Альянсе.

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