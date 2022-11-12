"Мостопад" на Херсонщине продолжится: полковник в отставке объяснил, кому это на руку

На Антоновском мосту взорваны несколько пролетов / Суспільне

Мосты в Херсонской области уничтожала украинская артиллерия, чтобы разрушить логистику врага и помешать переброске личного состава, военной техники и боекомплектов с левого на правый берег Днепра в Херсонской области.

Об этом рассказал Главреду начальник штаба Украинской добровольческой армии, руководитель Движения Сопротивления Юг УДА полковник в отставке Сергей Ильницкий (Сокол).

По его словам, действия ВСУ были плановыми.

"Ведь когда мосты были целы, россияне постоянно подвозили боекомплект, поэтому сохранялась большая плотность обстрелов противником наших позиций, а после разрушения мостов ситуация менялась, потому что противник начинал испытывать нехватку боекомплектов", - отметил он.

Во время отступления российские войска сами взорвали часть мостов.

"Получается, они сделали это сразу после того, как вывезли из Херсона свою "власть" и все ценное на левый берег. Отсюда и вопрос – зачем это русским? Уничтожение мостов должно затруднить продвижение украинских войск вперед и помешать наступательным действиям в Херсонской области", - объяснил военный.

Ильницкий добавил, что оккупанты будут максимально разрушать за собой мосты, чтобы не дать ВСУ и другим военным формированиям двигаться вперед.

Как сообщал Главред, 11 ноября стало известно, что во время отступления из Херсона оккупанты взорвали Антоновский мост.

9 ноября в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны как минимум пять мостов и переправ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

11 ноября ВСУ вошли в Херсон.

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