Может ли Украина сама закрыть свои потребности в оружии: Камышин поделился деталями

Наше государство сейчас изготавливает снарядов в разы больше, чем за весь прошлый год, однако есть одно "но".

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Камышин сказал, может ли Украина сама закрыть свои потребности в оружии/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

В Украине значительно выросло производство снарядов. Но наше государство по-прежнему сейчас в основном полагается на те поставки оружия, которые предоставляют нам партнеры.

Об этом рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время брифинга на территории промышленного форума НАТО в Стокгольме, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Что касается возможностей отечественного ОПК, то мы значительно растем. А если говорить, например, о снарядах, то сейчас мы производим их в разы больше, чем за весь прошлый год. Но это в любом случае достаточно далеко от того, сколько нам нужно", – отметил Камышин. видео дня

Однако, по его словам, несмотря на наращивание Украиной производства боеприпасов, ей всё равно пока придется полагаться на помощь от международных партнеров.

"Потому что у нас самая большая война поколений. И уровень потребления снарядов достаточно высок", – подчеркнул глава Минстратегпрома.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что Германия передала Украине мощный пакет помощи. Он включает в себя передачу беспилотников и самоходных зениток Gepard. Это официально подтвердили в Германии.

Также ранее сообщалось, что Австралия выделила Украине новый пакет военной помощи. Премьер-министр Энтони Албенизи заявил, что элементы нового пакета помощи предоставят Украине одни из лучших технических возможностей в своей области в мире.

Напомним, в Politico ранее отмечали, что в США блокируют пакет помощи Украине и Израилю. Сенат Штатов может заблокировать пакет помощи Киеву и Иерусалиму из-за разногласий в рядах сенаторов – "республиканцев", пишут американские журналисты.

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