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На Буковине отец больше года не пускает детей в школу и кормит их сорняками

20 ноября 2021, 09:47
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Семья уединилась в горном селе. Едят только то, что выращивают сами. Родители нигде не работают и от помощи на детей отказались.

Дмитрий Попьюк больше года не пускает детей в школу / скриншот

На Буковине семья с четырьмя детьми переехала в горное село, куда сложно доехать даже на машине. Отец не пускает их в школу, перевёл на домашнее обучение, а питаются дети только тем, что вырастили сами. Никакие продукты семья не покупает.

Как рассказал глава Конятинской громады, еще полтора года назад отец семейства преподавал физкультуру в школе, а дети учились в этом же заведении. Но вдруг все изменилось, передает ТСН.

После рождения сына с тяжелой генетической болезнью семья прибегла к народным методам и растительной пище. Родителям показалось, что лечение травами мальчику помогает, но он умер через несколько месяцев после переезда в село.

Сейчас родители нигде не работают. От помощи на детей отказались. Говорят, что им хватает и того, что выращивают сами.

Больше года четверо детей — учащиеся 3, 7, 9 и 11 классов — не появлялись в учебном заведении, потому что отец убежден — школа негативно влияет на их развитие.

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"Они не рабы, они никому ничего не обязаны", — сказал Дмитрий Попьюк.

Он уверен, что "в школе формируют не естественного человека, а социального".

"Никакие социальные дети не имеют возможности знать садоводство, земледелие, как мои дети", — объяснил многодетный отец.

Дмитрий Попьюк
Дмитрий Попьюк / скриншот

Старший сын не смог закончить 11 класс и получить аттестат.

Однако Попьюк не видит в этом проблемы. Младшего сына он также собирается научить только самому необходимому – писать и считать.

"Мы даем ему возможность свободно изучать. Свободно – это значит, что, если он хочет – он учит", — говорит мужчина.

Чиновники подали в суд на Попьюка.

"Там авторитарный способ воспитания. То, что отец сказал – дети выполняют", — заявили в в соцслужбе.

В селе детей жалеют.

"Сорняками кормят, яблоками, тыквами. Продукты вообще никакие не покупают. Мясо не едят, молочное не едят, а летом собирают цветы и едят", — рассказывал местный житель Петр Пелепко.

После того, как суд оштрафовал Дмитрия на 850 гривен и пригрозил лишить родительских прав, мужчина пообещал отпустить детей в Самаковскую школу. В заведении уверяют, что принять новых учащихся готовы. У детей будет домашняя форма обучения, а в школу они будут ходить с отцом. Но несмотря на это в заведении надеются все же помочь младшим получить образование, а старшему — аттестат. Если же не получится, будут обращаться за помощью в соцслужбы.

Читайте такжеОт детей избавилась, как от хлама, а сожителя оставила: что известно о горе-матери из Кривого Рога

Как сообщал Главред, в Кривом Роге мать оставила своих девятерых детей с вещами и свидетельствами о рождении под зданием горсовета. Мол, кормить их нечем, жить не на что, а документы для того, чтобы получить помощь от государства, женщина собрать не смогла.

Женщина объяснила, почему оставила своих детей под зданием горсовета.

"Не хочу больше морить их голодом. Я знаю, что государство их прокормит, тем более там семь пацанов растут – они будут защищать Украину", – сказала она.

На данный момент брошенные дети находятся в Центре реабилитации в Кривом Роге, а в службе по делам детей исполкома Криворожского горсовета женщине помогают собрать необходимые документы, чтобы она смогла оформить пакет документов на получение выплат.

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