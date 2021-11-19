На глазах у сына: в Киеве на 9-м месяце беременности скончалась женщина

По предварительной информации, причиной смерти стала передозировка наркотиками.
В Киеве от передозировки метадоном умерла беременная женщина. Его она употребляла в то время, как в квартире находился ее маленький сын.
О жутком случае, который произошел в одной из квартир Киева, сообщили в соцсетях, пишет "24 канал".
По неподтвержденным данным, женщина употребляла запрещенные вещества вместе со своим мужем - они употребили метадон и легли спать. Через несколько часов после этого мужчина проснулся и увидел свою любимую на полу без признаков жизни. Медики скорой, прибывшие по вызову владельца квартиры, не смогли реанимировать женщину.
Читайте такжеМетадон в крови Полякова: что известно о наркотике, который нашли в организме депутатаУмершая находилась на 9 месяце беременности - через несколько недель должна была рожать второго ребенка.
За тем, как спасали маму, и тем, как она употребляла наркотики, наблюдал первый сын пары. Он, скорее всего, смотрел мультики в той же комнате, где умерла женщина.
Ранее мы сообщали, что в городе Дубно Ровненской области ночью 17 ноября скончалась от последствий коронавируса 20-летняя беременная женщина. Младенца также спасти не удалось. Как рассказал главный санитарный врач Ровненщины Роман Сафонов, женщина была на седьмом месяце беременности. У нее были проблемы с дыхательной системой и тяжелая пневмония из-за коронавируса.
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