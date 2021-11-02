65% поражения легких от COVID-19: в Днепре врачи чудом спасли онкобольную роженицу и ребенка

В Днепре врачи чудом спасли онкобольную роженицу и ребенка / Reuters

В Днепре бригаде медиков удалось спасти жизнь беременной женщине, которая страдала от онкологического заболевания и коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает портал ТСН.

Женщине, которой недавной 39 лет, в крайне тяжелом состоянии доставили из Павлограда в областную больницу. Медики говорят, что она не прошла через вакцинацию и долго лечилась по советам соседей и знакомых. Когда она все же обратилась в больницу, то оказалось, что ее легкие поражены на 65%.

Женщине срочно провели кесарево сечение, в результате родилась девочка с весом 1,2 килограмм. О ней сейчас заботятся врачи в реанимации. Ребенок, к счастью, дышит самостоятельно.

"Удалось спасти. Они в реанимации. Еще под маской, но уже есть определенный прогресс. Мы очень верим, что и ребенок будет жить, и мама тоже вернется в Павлоград", — говорит генеральный директор больницы Мечникова Сергей Рыженко.

Сама женщина все еще находится в реанимации и дышит самостоятельно, хоть и с помощью кислородной маски.

Реклама

Читайте такжеВ Украине от коронавируса умерли 70 беременных: врач призвала прививаться и назвала лучшую вакцину

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Хмельницкой инфекционной больнице впервые зафиксировали смерть беременной женщины от осложнений COVID-19.

Без матери остались одиннадцать детей.