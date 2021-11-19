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"Просыпаюсь от того, что задыхаюсь": в Ровенской области от COVID-19 умерла 20-летняя беременная

19 ноября 2021, 10:23

Девушка рассказывала матери, что ей тяжело дышать, не хватало кислорода, а врачи угрожали перевести её в другую больницу, если она будет жаловаться.

беременность
В Ровенской области умерла беременная женщина, у нее был коронавирус / Фото pixabay.com

В городе Дубно Ровненской области ночью 17 ноября скончалась от последствий коронавируса 20-летняя беременная женщина. Младенца также спасти не удалось.

Как рассказал главный санитарный врач Ровненщины Роман Сафонов, женщина была на седьмом месяце беременности. У нее были проблемы с дыхательной системой и тяжелая пневмония из-за коронавируса, передает rivne.online.

Главный врач Дубенского роддома Ростислав Андрощук в комментарии Суспільному сообщил, что женщина попала в роддом за неделю до смерти с подтвержденным COVID-19.

"У нее было сопутствующее заболевание – бронхиальная астма. Состояние осложнялось, была пневмония, ее лечили, но внезапно ухудшилось состояние и спасти не удалось. Пока оказывали реанимационные мероприятия, плод замер и невозможно было его спасти", – рассказал Андрощук.

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Беременная писала о том, что ей тяжело дышать, не хватало кислорода, а когда она жаловалась, то медперсонал угрожал перевести ее в другую больницу.

Фото Facebook Зоряна Бояр

К слову, это второй случай смерти пациентки в Дубенском роддоме за последние две недели. Первый случился в начале ноября.

"Первый случай – 23 года было женщине, тоже из Ровненского района, тоже попала к нам с коронавирусом и проблемой с легкими. У предыдущей женщины спасли плод, там доношенная беременность была. Как правило, к нам попадают невакцинированные, вакцинированные – очень редко", – уточнил главный врач Ростислав Андрощук.

Как сообщал Главред, в Ивано-Франковске от коронавируса умерла мать троих детей. Она поступила в больницу на седьмом месяце беременности в тяжелом состоянии, прививки против COVID-19 у нее не было. Новорожденный ребенок выжил, но спасти женщину медики не смогли, хоть и боролись за ее жизнь целых две недели.

Все о вакцинации беременных можно узнать в сюжете:

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