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Метадон в крови Полякова: что известно о наркотике, который нашли в организме депутата

13 октября 2021, 16:30
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Детальные ответы о времени и возможном способе его попадания в организм нардепа будут известны позже.

Антон Поляков
Антон Поляков умер 8 октября / УНИАН

В крови скончавшегося народного депутата Антона Полякова обнаружили алкоголь и наркотик - метадон. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

"Более детальные ответы об этом химическом веществе, о времени и возможном способе его попадания в его (Полякова - ред.) организм, о последствиях его попадания в организм дадут только дальнейшие исследования экспертов", — рассказали в ведомстве.

Какой именно метадон, и когда он попал в организм депутата пока неизвестно.

Что такое метадон и чем он опасен

Метадоон — синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов, применяемый как анальгетик, а также при лечении наркотической зависимости. Согласно данным Википедии, метадон применяется в ряде стран в заместительной терапии употребления "тяжёлых" наркотиков как заместитель героина. В 2005 году он был включён в Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств.

Метадон в нашей стране делится на два вида: медицинский (в виде таблеток дозировкой по 25 мг, изготовленный законно) и уличный (в виде кристаллов, изготовленный незаконно).

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Действие метадона на человека

На сайтах реабилитационных центров пишут, что длится влияние препарата в отдельных случаях до 72 часов. Вызывает эйфорию и чувство удовольствия, ощущение психологического комфорта, так называемого благодушия, радужных перспектив. Именно этих ощущений и добиваются наркоманы, употребляя метадон.

Передозировка метадоном

Удовольствие, доставляемое наркотиком, постепенно слабеет, появляется необходимость увеличить дозу. А это и приводит к передозировке метадоном, которая может вызвать кому и смерть.

Читайте такжеМетадон в крови Полякова: Монастырский рассказал об основной версии смерти нардепаСудороги, слабый пульс, рвота, потеря сознания, пена изо рта может свидетельствовать о передозировке метадоном. Далее может развиться отек легких, угнетение дыхания, отказ почек. Действовать следует незамедлительно, промедление может закончиться смертью.

Метадон и алкоголь

Совместимость алкоголя и метадона опасна из-за возможной передозировки. Даже если принять лекарство в предписанном врачом количестве и выпить, возможны такие побочные реакции:

  • потеря сознания (вплоть до комы);
  • сужение зрачков;
  • медленное поверхностное дыхание;
  • замедление сердцебиения.

В тяжелых случаях (особенно при наличии сопутствующих хронических заболеваний эндокринной, нервной, пищеварительной системы) существует вероятность летального исхода.

Ранее мы сообщали, что народный депутат Антон Поляков не был случайным пассажиром такси, в котором впоследствии и скончался. Как рассказал представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, таксист изменил показания.

Автор: Сергей Кущ
viber
метадон Антон Поляков
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