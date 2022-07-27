На крейсере "Москва" погиб сын командира дивизии Черноморского флота РФ - СМИ

Крейсер Москва, Валерий Криворог / twitter com osinttechnical, скриншот

На крейсере "Москва", который украинские военные уничтожили в середине апреля, погиб Валерий Криворог, сын командира дивизии Черноморского флота контр-адмирала Олега Криворога.

Как сообщают СМИ, после затопления судна Криворог считается пропавшим без вести.

Судя по его странице в российской социальной сети "ВКонтакте", в последний раз в сети он был 9 апреля, за 5 дней до затопления "Москвы".

"Отец пропавшего - контр-адмирал Олег Криворог, командир 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота, в которую входил и крейсер "Москва"", - сообщает издание "Агентство".

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Крейсер "Москва" затонул – что известно

Первая информация о том, что горит крейсер "Москва", появилась поздно вечером 13 апреля. Корабль находился более чем в 40 километрах от острова Змеиный.

После этого в Вооруженных силах Украины сделали заявление о том, что они ударили противокорабельной ракетой Нептун по российскому военному кораблю в Черном море. Вследствие этого крейсер "Москва" получил серьезные повреждения, возник пожар и корабль начал идти на дно. Другие корабли РФ не смогли помочь из-за непогоды.

Сообщалось, что в оккупированный город Севастополь доставили 14 моряков. Судьба остальных 496 членов экипажа оставалась неизвестной. Позже в российском Минобороны заявляли, якобы весь экипаж был эвакуирован.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако позже российское министерство обороны сообщило, что судно затонуло.

Стоимость крейсера "Москва" с ремонтом, который закончился в 2021 году, издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

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