Россия скрывает гибель членов экипажа затопленного крейсера Москва и угрожает их родным - разведка

Крейсер Москва / Главное управление разведки Министерства обороны Украины

После того, как российский крейсер Москва феерически пошел ко дну Черного моря вместе с частью экипажа, Россия все еще пытается скрыть потери.

Как сообщает Главное управление разведки МО Украины, Россия так и не признала гибель 27 оккупантов, находившихся на борту затопленной "Москвы", а семьи российских моряков заставлять семьи скрывать информацию о своих погибших.

Отмечается, что 27 членов экипажа, среди которых 19 срочников, до сих пор считаются пропавшими без вести. Во временно оккупированном Севастополе официально похоронили только мичмана Вахрушева.

Командир крейсера капитан первого ранга Куприн, который в нарушение устава одним из первых покинул корабль, объясняет свой поступок попыткой спасти именно срочников. Как будто он получил такой приказ после взрывов на корабле.

"Родственников погибших моряков отказываются принимать как в командовании МВФ РФ и командовании черноморского флота, так и в органах власти и социального обеспечения. Их направляют в группу психологов, медиков и юристов, специально созданную для сокрытия информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках", – сказано в сообщении.

В то же время из-за того, что родственники пытаются обнародовать информацию о погибших в СМИ, сотрудники ФСБ России угрожают им. Российские силовики приходят к ним домой и по месту работы и проводят "разъяснительную работу" с угрозами об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны.

"Социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере "Москва", продолжает расти", - добавили в разведке.

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Крейсер "Москва" затонул – что известно

Первая информация о том, что горит крейсер "Москва", появилась поздно вечером 13 апреля. Корабль находился более чем в 40 километрах от острова Змеиный.

После этого в Вооруженных силах Украины сделали заявление о том, что они ударили противокорабельной ракетой Нептун по российскому военному кораблю в Черном море. Вследствие этого крейсер "Москва" получил серьезные повреждения, возник пожар и корабль начал идти на дно. Другие корабли РФ не смогли помочь из-за непогоды.

Сообщалось, что в оккупированный город Севастополь доставили 14 моряков. Судьба остальных 496 членов экипажа оставалась неизвестной. Позже в российском Минобороны заявляли, якобы весь экипаж был эвакуирован.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако позже российское министерство обороны сообщило, что судно затонуло.

Стоимость крейсера "Москва" с ремонтом, который закончился в 2021 году, издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

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