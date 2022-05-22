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"Тяжело раненых утопили вместе с крейсером": отец погибшего на Москве срочника обвинил властей РФ

22 мая 2022, 21:07

В РФ заявили, что срочник Егор Шкребец "пропал без вести" посреди моря.

крейсер Москва, Путин
Крейсер Москва / Reuters, mil.ru

Отец российского срочника, погибшего на подбитом украинскими защитниками крейсере "Москва", обвинил военно-политическое руководство России в убийстве экипажа флагмана Черноморского флота РФ.

По словам Дмитрия Шкребца, моряков никто даже не пытался спасти, количество погибших ужасает.

При этом тех, кто выжил, по словам Шкребца, утопили вместе с крейсером, чтобы скрыть масштабы катастрофы, написал отец российского срочника на своей странице в "Вконтакте".

Командование Черноморского флота РФ, а за ним - и прокуратура, а также все возможные инстанции, куда он обращался, заявляют, что срочник Егор Шкребец "пропал без вести" посреди моря.

По мнению отца российского срочника, в том, что "Москва" была подбита, виновно командование крейсера и флота.

"С 11.04 по 13.04 крейсер "Москва" практически не менял координаты. Из записок члена команды : "Мы наблюдали надводные платформы по добыче нефти или газа,мы постоянно их видели". 80 миль от острова "Змеиный" или от Одессы (путаются в словах), так их научили говорить", - пишет он.

Шкребец обвинил российское командование в убийстве экипажа крейсера.

"По сути крейсер "Москва", не меняющий своего положения в течении 2 суток, был легко уязвимой целью. Кораблей сопровождения не было. Флагман и моряков убили! Убитых много, срочников много. Точные цифры пока не могу сказать, у меня их нет. Но...много", - пишет он.

В затоплении "Москвы" отец погибшего срочника винит командование

Он также заявил, что моряков на "Москве" никто даже не пытался спасти. "Доблестные" офицеры РФ были заняты спасением собственных шкур.

"Спасательных работ в первые минуты после катастрофы на корабле не проводились, офицеры, как крысы, спаслись первыми. Моряков бросили, на камбузе бросили всех!" - возмущается Шкребец.

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По мнению Шкребца, в Кремле пытались скрыть случившееся.

Он уверяет: в желании скрыть масштабы поражения, в России решились избавиться от раненых моряков: их, по мнению Шкребца, утопили вместе с крейсером.

"Знаете, почему у них нет тяжело раненых? Они их утопили вместе с крейсером! В Севастополь корабль нельзя было буксировать, иначе для всех стало бы очевидно произошедшее, они в ночь с 13.04 на 14.04 оттащили его к югу Чёрного моря и там утопили. Это голая правда. Злая, страшная правда, и я это докажу, пройдёт время – и я это докажу. Посмотрите, с какими страшными тварями у власти мы живём", - заявил Шкребец.

Также отец погибшего на "Москве" срочника снова заявил, что его сын не подписывал контракт с российской армии. Точно так же, как не делали этого многие другие моряки на крейсере.

Крейсер "Москва" затонул – что известно

Первая информация о том, что горит крейсер "Москва", появилась поздно вечером 13 апреля. Корабль находился более чем в 40 километрах от острова Змеиный.

После этого в Вооруженных силах Украины сделали заявление о том, что они ударили противокорабельной ракетой Нептун по российскому военному кораблю в Черном море. Вследствие этого крейсер "Москва" получил серьезные повреждения, возник пожар и корабль начал идти на дно. Другие корабли РФ не смогли помочь из-за непогоды.

Сообщалось, что в оккупированный город Севастополь доставили 14 моряков. Судьба остальных 496 членов экипажа оставалась неизвестной. Позже в российском Минобороны заявляли, якобы весь экипаж был эвакуирован.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако позже российское министерство обороны сообщило, что судно затонуло.

Стоимость крейсера "Москва" с ремонтом, который закончился в 2021 году, издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

Читайте также:

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