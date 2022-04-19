"Ехали на учения": мать "пропавшего" на крейсере Москва срочника раскрыла вранье РФ

Ракетный крейсер Москва / Википедия

Жительница оккупированного Россией Крыма Юлия Цывова призналась, что ее сын после крушения крейсера Москва, который утонул после попадания в него двух ракет "Нептун", числится пропавшим без вести.

19-летний Андрей служил на флоте как матрос срочной службы.

В интервью российской службе ВВС она сообщила, что в пресс-службе Минобороны РФ сначала ей врали, говоря, что срочников якобы на корабле не было.

В ведомстве Юлии сказали: "Девушка, не может быть, что он там. Они, наверное, просто где-то распределены, не переживайте, он где-то здесь на месте".

"Я говорю, ну как не может, если я знаю, что они туда плавают! Они придут на недельку (в порт аннексированного Россией Севастополя. – ред.), постоят и опять уходят в море", – рассказала Цывова.

По ее словам, в списках пропавших без вести как минимум несколько десятков человек. При этом официальной информации о них Минобороны РФ не дает. В ведомстве до сих пор молчат о возможных жертвах после потопления крейсера Черноморского флота.

По словам Юлии, перед началом войны сын сообщил ей, что якобы едет "на учения". Целый месяц он не выходил на связь.

"Потом уже выяснилось, что они были в Украине и захватывали этот остров (Змеиный. – ред.). Я говорила: как же вы туда поехали, кто вас туда запускал? Сын отвечал: "Не знаю я…" И потом они начали приезжать постоянно", - рассказала женщина.

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Крейсер "Москва" затонул – что известно

Первая информация о том, что горит крейсер "Москва", появилась поздно вечером 13 апреля. Корабль находился более чем в 40 километрах от острова Змеиный.

После этого в Вооруженных силах Украины сделали заявление о том, что они ударили противокорабельной ракетой Нептун по российскому военному кораблю в Черном море. Вследствие этого крейсер "Москва" получил серьезные повреждения, возник пожар и корабль начал идти на дно. Другие корабли РФ не смогли помочь из-за непогоды.

Сообщалось, что в оккупированный город Севастополь доставили 14 моряков. Судьба остальных 496 членов экипажа оставалась неизвестной. Позже в российском Минобороны заявляли, якобы весь экипаж был эвакуирован.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако позже российское министерство обороны сообщило, что судно затонуло.

Стоимость крейсера "Москва" с ремонтом, который закончился в 2021 году, издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

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