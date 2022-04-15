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В ответ за крейсер "Москва": оккупанты ударили по ракетному заводу под Киевом

15 апреля 2022, 23:05

Речь идет о Жулянском машиностроительном заводе "Визар".

крылатая ракета
Крылатая ракета / facebook.com/PvkZahid

В ночь на 15 апреля российские оккупанты ударили по ракетному заводу под Киевом, в ответ на потопленный крейсер "Москва".

Как сообщает пресс-служба концерна Укроборонпром, речь идет о Жулянском машиностроительном заводе "Визар".

"15 апреля около 01:30 Россия нанесла удары по одному из ракетных предприятий государственного оборонно-промышленного комплекса - ГП "Жулянский машиностроительный завод "Визар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты нанесли удар после того, как "ширпотреб" украинского производства, как называли в России продукцию завода, утопил флагман черноморского флота стоимостью почти 1 млрд долларов. В концерне уточнили, что речь идет о двух ракетах РК-360МЦ "Нептун".

В Укроборонпроме отказались раскрыть последствия удара по заводу, призвав ограничиться только официальной информацией. В корпорации добавили, что Украине есть чем воевать, несмотря на постоянные ракетные атаки оккупантов.

Взрывы в Киеве

Отметим, в ночь на 15 апреля в Киеве и области раздалось несколько взрывов. Сообщалось, что одна из ракет попала в "военный объект".

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Крейсер "Москва" затонул – что известно

Первая информация о том, что горит крейсер "Москва", появилась поздно вечером 13 апреля. Корабль находился более чем в 40 километрах от острова Змеиный.

После этого в Вооруженных силах Украины сделали заявление о том, что они ударили противокорабельной ракетой Нептун по российскому военному кораблю в Черном море. Вследствие этого крейсер "Москва" получил серьезные повреждения, возник пожар и корабль начал идти на дно. Другие корабли РФ не смогли помочь из-за непогоды.

Сообщалось, что в оккупированный город Севастополь доставили 14 моряков. Судьба остальных 496 членов экипажа оставалась неизвестной. Позже в российском Минобороны заявляли, якобы весь экипаж был эвакуирован.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако позже российское министерство обороны сообщило, что судно затонуло.

Стоимость крейсера "Москва" с ремонтом, который закончился в 2021 году, издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

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