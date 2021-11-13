"Не было наличности, хотела картой заплатить": таксист в Киеве жестко обматерил пассажирку

Таксист в Киеве жестко обматерил пассажирку / УНИАН

В Сеть выложили видео со столичным таксистом, который крайне жестко (с матерщиной) вел себя с пассажиркой. Ему не понравилось то, что у девушки не оказалось наличных и она хотела заплатить за поездку банковской картой.

Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале Big Kyiv.

Услышав, что девушка не может рассчитаться наличными, таксист начал ее унижать и даже выкрикивать бранные слова о матери пассажирки. Девушка ответила ему в том же тоне, но заверила, что может рассчитаться прямо сейчас.

Впрочем, агрессивный водитель решил перейти к угрозам и заявил, что увезет клиентку в неизвестном направлении. Чем закончился конфликт, пока неизвестно.

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Напомним, ранее таксист сервиса Bolt опозорился, ударив девушку-пассажирку по голове. Ею оказалась фотомодель из Днепра Анна Минюкова (более известная под псевдонимом Ася Микович).

По словам девушки, сев в авто, она продолжала смотреть на телефоне видеолекцию. Но краем уха пассажирка услышала возмущение водителя. Оказалось, что ему не понравилась поза клиентки.

"Смотрю на таксиста и понимаю – сейчас *бнет. Решаю выйти из машины от греха подальше. Боковым зрением вижу, что он выходит за мной. Начинаю бежать. Понимаю, что бежала медленно в момент, когда мне прилетает удар рукой по голове сзади. В слезах добегаю к людям, спрятавшись за каким-то парнем. Вижу, что таксист изменил траекторию и теперь бежит обратно к машине, чтобы быстрее уехать", – заявила девушка.

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