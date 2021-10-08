Яблоко раздора: в Киеве таксист Uber задул пассажира газом за еду в салоне

В Киеве произошел конфликт между таксистом и пассажиром / Скриншот

В Киеве произошел скандал в одном из такси после того, как водитель запретил пассажиру есть яблоко и выгнал его из салона.

В Сети опубликовали видео, как пассажир садится в такси и начинает есть яблоко.

На это обращает внимание таксист. Он просит пассажира не делать этого.

"Это столовка, или что?", - возмущается водитель и потребовал, чтобы пассажир вышел из авто.

В ответ пассажир начал хамить водителю, перешел на "ты" и напомнил, что вызвал такси по сервису Uber.

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Таксист возразил, что авто является его собственностью и поэтому он вправе требовать выполнения своих правил.

Наконец водитель вышел на улицу и открыл пассажирскую дверь. После угрозы водителя применить газовый баллончик мужчина вышел из авто.

Добавим, что уходя он обозвал таксиста "хамлом", в ответ водитель толкнул пассажира и распылил баллончик с газом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Броварах Киевской области конфликт между пьяными мужчинами из-за места в такси закончился стрельбой. Пострадавший получил ранение в область груди.

Как рассказали в пресс-службе полиции Киевщины, оба участники инцидента были навеселе. Мужчины одновременно вызвали такси, а когда приехали авто, они не смогли определиться, кто поедет первым.