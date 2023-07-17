"Не освобождение территорий": Свитан назвал первую задачу украинской армии

Вооруженные силы Украины должны выполнить важное задание прежде чем начинать освобождать оккупированные тиритории – уничтожить российских оккупантов. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.
"Первая задача любой армии – это уничтожение армии противника, а не освобождение территорий. Освобождение территорий – это следствие выполнения первой задачи, если армия, как наша, обороняется. Это перед армией захватчиков стоит задача захватить новые территории. Мы ж находимся на своей территории и обороняемся", - подчеркнул Свитан.
Как отметил военный эксперт, освободить территорию можно путем уничтожения армии противника. Впрочем, для этого должны быть хорошие позиции.
"У нас сейчас как раз такие позиции, поэтому мы и перемалываем российские войска", - добавил он.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Контрнаступление Вооруженных сил Украины
Недавно в Пентагоне оценили прогресс контрнаступления ВСУ. Сейчас началась срединная фаза контрнаступления защитников Украины. Бойцы ВСУ пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов, заявил заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на небыстрое продвижение, инициатива на фронте - у Сил обороны Украины, которые продвигаются вперед.
"Что касается контрнаступления. Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не движемся назад, как русские. Поэтому я вижу в этом позитив", - сказал Зеленский во время совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции в Праге.
Как отметил советник Мариупольского градоначальника Петр Андрющенко, защитники Мариуполя могут принять участие в контрнаступлении. Герои обороны Азовстали неслучайно вернулись домой именно в момент контрнаступательной операции ВСУ, считает Андрющенко.
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