"Не получат новую территорию Украины": Зеленский пригрозил России

Владимир Зеленский / president.gov.ua

На специальном заседании Совета нацбезопасности и обороны 30 сентября будут приняты решения, которые могут стать реакцией на действия РФ.

В обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завтрашний день станет еще одним шагом, который приблизит Украину к безопасности и миру, к восстановлению территориальной целостности нашей страны, "поскольку ради этого воюют и работают миллионы украинцев".

"Завтра состоится специальное заседание СНБО, которое я созвал. Будут решения. Мы знаем, как реагировать на любые российские действия", - подчеркнул президент.

По словам президента, Россия не получит новую территорию Украины.

"Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни и без уважения к каким-либо человеческим ценностям", - добавил президент.

Стоит отметить, что российские пропагандисты сообщили о том, что 30 сентября в 15:00 российский диктатор Владимир Путин в Кремле объявит об аннексии временно оккупированных территорий Украины Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской области.





"Референдум" РФ

Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

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