Кроме экстренного заседания СНБО: Зеленский созвал срочную Ставку верховного главнокомандующего

Владимир Зеленский / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Говорит Великий Львов, оно состоится завтра, 30 сентября.

По словам Данилова, заседание Ставки верховного главнокомандующего состоится ранее анонсированного срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Срочное заседание СНБО

"После Ставки (Ставки верховного главнокомандующего - ред.) состоится заседание СНБО, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны. Дождитесь завтра, и вы будете все проинформированы о том, о чем будем завтра говорить на СНБО, и какие решения будем принимать", - подчеркнул Данилов.

Чем занимается ставка верховного главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

Референдум на захваченных территориях Украины

Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

В ОП ответили на такие планы. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

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