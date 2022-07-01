"Нет паритета в вооружении": Данилов предупредил украинцев об очень сложной войне

Данилов предупредил украинцев об очень сложной войне/ УНИАН, Генштаб ВСУ

Украине всё еще недостаточно вооружения для защиты от российской вооруженной агрессии. То количество, которое предоставляет Запад, еще не позволяет достичь паритета с РФ.

Поэтому украинцев ждет очень сложная война. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.

"К сожалению, помощи всё еще недостаточно, чтобы мы имели паритет с врагом в тяжелом вооружении. Благодарны всем нашим партнерам и надеемся, что паритет будет достигнут. Нас ждет очень сложная война, и кроме нас нашу страну никто защищать не будет", – написал Данилов.

Ранее сообщалось, что 800 компаний в США согласились изготавливать оружие для Украины. Они подали 1300 предложений Министерству обороны США относительно инновационного оружия, которое они могут изготавливать для ВСУ.

Напомним, на Луганщине во временно оккупированном городе Ровеньки произошли взрывы на нефтебазе после попадания ракеты. Захватчики начали жаловаться на HIMARS и трясутся от мысли, что США могли передать Украине боеприпасы, которыми можно стрелять на расстояние до 300 километров.

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