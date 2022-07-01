УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Нет паритета в вооружении": Данилов предупредил украинцев об очень сложной войне

1 июля 2022, 13:11

Нашему государству нужно готовиться к тяжелым боям, считает секретарь СНБО.

данилов, украинские военные
Данилов предупредил украинцев об очень сложной войне/ УНИАН, Генштаб ВСУ

Украине всё еще недостаточно вооружения для защиты от российской вооруженной агрессии. То количество, которое предоставляет Запад, еще не позволяет достичь паритета с РФ.

Поэтому украинцев ждет очень сложная война. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.

"К сожалению, помощи всё еще недостаточно, чтобы мы имели паритет с врагом в тяжелом вооружении. Благодарны всем нашим партнерам и надеемся, что паритет будет достигнут. Нас ждет очень сложная война, и кроме нас нашу страну никто защищать не будет", – написал Данилов.

Ранее сообщалось, что 800 компаний в США согласились изготавливать оружие для Украины. Они подали 1300 предложений Министерству обороны США относительно инновационного оружия, которое они могут изготавливать для ВСУ.

Напомним, на Луганщине во временно оккупированном городе Ровеньки произошли взрывы на нефтебазе после попадания ракеты. Захватчики начали жаловаться на HIMARS и трясутся от мысли, что США могли передать Украине боеприпасы, которыми можно стрелять на расстояние до 300 километров.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

Читайте также:

война в Украине оружие вторжение России оборонительное вооружение Алексей Данилов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:37

Украинцы хотят перемен: 90% за вступление в ЕС, 73% - за НАТО - опрос

13:35

Украинского бизнесмена арестовали в Лондоне

13:18

Дмитрий Лубинец стал новым омбудсменом по правам человека: что о нем известно

13:11

"Нет паритета в вооружении": Данилов предупредил украинцев об очень сложной войнеВидео

13:09

"Бомбы падают на жилые дома или больницы": Усик попытался открыть глаза российской пропаганде

Реклама
13:00

"Франция будет рядом": Макрон заявил о новой поставке гаубиц Caesar в УкраинуВидео

13:00

Фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнолдс посвятил свою речь УкраинеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 2 июля 2022: Стрельцам – обман, Козерогам – неприятности, Рыбам – хорошие новости

12:49

У оккупантов паника из-за "прилета" по нефтебазе на Луганщине – жалуются на HIMARSВидео

12:36

Православный календарь на июль 2022: Ивана Купала, день Петра и Павла, день Крещения Руси – важные даты

12:33

Как удалить косточки из вишен и черешен: 3 проверенных способа

12:07

Большинство украинцев не готовы отдавать земли взамен на окончание войны – опрос

11:57

"Была задача выжить": очевидец рассказал детали ракетного удара по ТЦ в КременчугеФотоВидео

11:52

В восторге от душа и микроволновок: семьи российских оккупантов переселяются в квартиры украинцев

11:28

Мечтал "освободить" Бердянск, но "сделал шаг доброй воли": ВСУ ликвидировали предателя из Севастополя

11:15

Если Беларусь все-таки вторгнется в Украину: эксперт назвал главные цели ЛукашенкоВидео

11:02

"Путин убьет Лукашенко": Жданов объяснил, на что пойдет диктатор РФ, если Беларусь отвертится от войныВидео

10:44

"На зоне будет развлекать зэков": поддержавшего Украину Галкина хотят упечь за решетку

10:29

Германия требует от Литвы отменить запрет на транзит в Калининград – Spiegel

10:10

800 компаний в США согласились изготавливать оружие для Украины – CNNВидео

Реклама
10:02

Взорвали ЗРК "Тор" и жгли документы: появились детали позорного бегства оккупантов со ЗмеиногоВидео

09:32

"Он 20 лет его водит за нос": Жданов назвал условия, при которых Лукашенко предаст ПутинаВидео

09:27

Ракетный удар по 9-этажке и базам отдыха на Одесчине: 18 человек погибли, еще 30 - раненыВидео

09:24

Россию накрывает экономический каннибализммнение

09:05

Лукашенко готовится к войне с Украиной: военный эксперт рассказал, каким областям грозит вторжениеВидео

08:51

По Николаеву утром оккупанты ударили ракетами, над городом дым: подробностиВидео

08:35

ВСУ ударили с вертолетов и артиллерии: на юге уничтожено 35 оккупантов и модернизированные танкиВидео

08:35

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2022: Тельцам - чужие секреты, Ракам – деньги, Львам – интересное предложениеВидео

08:12

"Литву - за три дня": на росТВ обсудили новый блицкгригВидео

08:04

Даже среагировать не успели: снайпер ССО самостоятельно уничтожил целую группу оккупантовВидео

08:00

День архитектора 2022 в Украине – поздравления, стильные открытки и картинки

07:14

Текст из армии для тех, кто в тылумнение

07:00

День следователя 2022 – мощные поздравления и открытки к празднику

06:28

Гороскоп на июль 2022 для Водолеев: какие сюрпризы приготовили звезды в любви, на работе и финансахВидео

06:01

Лукашенко ищет способ предать Путина – интервью с Олегом ЖдановымВидео

05:30

Войска РФ продвинулись к Харькову и бьют артиллерией по южным окрестностям города – ЖдановВидео

05:04

Почему укроп желтеет прямо на грядке и как с этим бороться

04:17

Убирает ржавчину, удаляет накипь и отмоет посуду: на что способна лимонная кислота в паре с содой

03:45

Как правильно стирать кроссовки вручную: 5 шагов для эффективного ухода за обувью

03:10

Украину накроет невыносимой жарой: синоптики рассказали, когда ждать похолоданияВидео

Реклама
02:37

Гороскоп на неделю 4-10 июля: Ракам – удача, Львам – сплетни, Водолеям – счастье в любвиВидео

02:05

Лукашенко может отказаться от войны: как это ударит по России - ЗолотаревВидео

01:31

РФ вызывает экзистенциальный ужас: эксперт оценил, есть ли у России шанс вернуться на мировой рынокВидео

00:51

Приметы на 1 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на июль-2022 для всех: двум несусветным лузерам будет крайне тяжело, а Дева – в ажуреВидео

30 июня, четверг
23:55

Гороскоп на июль 2022 года для Рыб: выигрыш, безумная любовь и новый доход

23:55

Отец погибшего на "Москве" срочника обозвал Путина, но готов воевать против УкраиныВидео

23:35

Двор украинской телеведущей уничтожила ракета: она показала видеоВидео

23:25

Главное слово сегодня – Змеиный: Зеленский об освобождении острова от россиян

23:25

Кэмерон Диаз возвращается в кино спустя 8 лет: что известно

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять