"Путин убьет Лукашенко": Жданов объяснил, на что пойдет диктатор РФ, если Беларусь отвертится от войны

Отказ РБ от участия в войне против Украины станет настоящим ударом в спину России.
Если Беларусь и дальше будет выкручиваться и не вступит в войну против Украины несмотря на то, что Россия от нее этого добивается, это станет настоящим ударом в спину РФ.
Путин очень рассчитывает на белорусскую армию, ведь армия страны-агрессора уже исчерпывает свои силы. Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов и интервью Главреду.
Если Лукашенко не согласится вступить в войну против Украины, Путин может его просто ликвидировать.
"Тогда Путину ничего не останется как просто ликвидировать Лукашенко. Как сказал один российский оппозиционный политик, у Путина в сейфе стоит трехлитровая банка "Новичка", и он может налить кому-то стаканчик или половинку", – отмечает Жданов.
По словам эксперта, у Лукашенко в целом достаточно "незавидная судьба". Ведь его может ждать расправа в любом варианте развития событий.
"Или его ликвидирует Путин, или вступление в войну может вызвать социальный взрыв в Беларуси, если общество не воспримет его приказ о наступлении", – говорит эксперт.
Ранее Жданова отмечал, что Беларусь готовится к войне с Украиной. Вероятность того, что белорусская армия открыто вступит в войну составляет 50/50.
Также эксперт объяснял, что Лукашенко постоянно ищет способ предать Путина. Он вполне может переметнуться на сторону Запада в обмен на определенные гарантии.
Читайте также:
- ВСУ ударили с вертолетов и артиллерии: на юге уничтожено 35 оккупантов и модернизированы танки
- 800 компаний в США согласились изготавливать оружие для Украины - CNN
- Германия требует от Литвы отменить запрет на транзит в Калининград - Spiegel