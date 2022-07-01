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"Путин убьет Лукашенко": Жданов объяснил, на что пойдет диктатор РФ, если Беларусь отвертится от войны

1 июля 2022, 11:02

Отказ РБ от участия в войне против Украины станет настоящим ударом в спину России.

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Путин может убить Лукашенко, если тот не вступит в войну против Украины/ Пресс-служба президента Беларуси, УНИАН

Если Беларусь и дальше будет выкручиваться и не вступит в войну против Украины несмотря на то, что Россия от нее этого добивается, это станет настоящим ударом в спину РФ.

Путин очень рассчитывает на белорусскую армию, ведь армия страны-агрессора уже исчерпывает свои силы. Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов и интервью Главреду.

Если Лукашенко не согласится вступить в войну против Украины, Путин может его просто ликвидировать.

"Тогда Путину ничего не останется как просто ликвидировать Лукашенко. Как сказал один российский оппозиционный политик, у Путина в сейфе стоит трехлитровая банка "Новичка", и он может налить кому-то стаканчик или половинку", – отмечает Жданов.

По словам эксперта, у Лукашенко в целом достаточно "незавидная судьба". Ведь его может ждать расправа в любом варианте развития событий.

"Или его ликвидирует Путин, или вступление в войну может вызвать социальный взрыв в Беларуси, если общество не воспримет его приказ о наступлении", – говорит эксперт.

Ранее Жданова отмечал, что Беларусь готовится к войне с Украиной. Вероятность того, что белорусская армия открыто вступит в войну составляет 50/50.

Также эксперт объяснял, что Лукашенко постоянно ищет способ предать Путина. Он вполне может переметнуться на сторону Запада в обмен на определенные гарантии.

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