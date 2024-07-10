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Ночью оккупанты атаковали сразу несколько областей Украины: есть погибшие

Мария Николишин
10 июля 2024, 09:56
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Целью агрессора была портовая инфраструктура Одесского района и энергетический объект в Ровенской области.
Ночью оккупанты атаковали сразу несколько областей Украины: есть погибшие
Оккупанты атаковали сразу несколько областей Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Armiflot

В ночь на 10 июля страна-агрессор Россия атаковала Одесскую область ракетами. Целью агрессора была портовая инфраструктура Одесского района. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

"К сожалению, два человека, охранник и водитель грузовика, погибли. Еще один человек, вахтенный матрос, получил ранения. Сейчас пострадавший получает всю необходимую помощь в больнице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким...", - написал Кипер.

Отмечается, что повреждения от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна, произошла утечка жидкости. Последствия ликвидируются.

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Кроме того, российские войска атаковали энергетический объект в Ровенской области. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Известно, что россияне обстреляли энергообъект с помощью дронов. Там отметили, что в результате вражеской атаки в отдельных районах области зафиксировано обесточивание бытовых потребителей. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Чем враг атаковал Украину

Командующий Воздушных Сил Николай Олещук сообщил, что противник атаковал Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из оккупированного Крыма, а также 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из района Приморско-Ахтарск - рф., мыс Чауда - Крым.

"В результате боевой работы сбито 14 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях. Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы", - рассказал командующий.

Он отметил, что ракетами была атакована портовая инфраструктура Одесской области.

"В результате активного противодействия три вражеские ракеты Х-59/Х-69 и три ударных БПЛА не достигли своих целей", - подчеркнул Олещук.

Ночью оккупанты атаковали сразу несколько областей Украины: есть погибшие
Сколько БПЛА удалось сбить / фото: Николай Олещук

Кто такой Николай Олещук

Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) - украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (с 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и тому подобное. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допустить господства вражеских самолетов в воздухе.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, 8 июля состоялся массированный ракетный удар РФ по Украине. В нескольких регионах Украины прозвучали взрывы.

Тогда РФ нанесла ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве. В результате очередного ракетного удара россиян пострадали почти все корпуса многопрофильного диагностически-лечебного учреждения. В том числе и новый корпус.

На территории детской больницы "Охматдет" в Киеве после российского ракетного удара в понедельник, погибли 2 человека, еще 32 получили ранения.

Кроме того, во время второй воздушной тревоги под ударом оказался медицинский центр "Адонис". В результате удара погибли 7 человек - 5 медиков и 2 пациента.

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