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Ракета прилетела в кабинет гинеколога: жуткие детали удара по медцентру Адонис в Киеве

Ангелина Подвысоцкая
10 июля 2024, 00:58
33
В результате атаки погибли 7 человек - 5 работников медцентра и 2 пациента.
удар по Адонису
Российские оккупанты разрушили медцентр Адонис в Киеве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Адонис

Российские оккупанты 8 июля атаковали Киев ракетами. Во время второй воздушной тревоги под ударом оказался медицинский центр "Адонис". В результате удара погибли 7 человек - 5 медиков и 2 пациента. Об этом рассказала основательница сети медцентров "Адонис" Ольга Гирина, сообщает ТСН.ua.

Клиника, по которой ударила российская ракета, расположена на улице Раисы Окипной. В день удара Ольга была на своем рабочем центре, но буквально за 5 минут до взрыва вышла из медцентра и поехала в банк.

"Это один из наших старейших филиалов, которому уже 28 лет… Приблизительно около двух часов дня я была в клинике, мне нужно было поехать в банк. Я только вышла к машине, прошло буквально 5-7 минут, села в машину, и произошел взрыв", — рассказала Ольга Гирина.

видео дня

В Сети появилось видео, на котором видно момент попадания российской ракеты в здание "Адониса".

Смотрите видео с моментом удара по "Адонису":

удар по Адонису
Российские оккупанты разрушили медцентр Адонис в Киеве / фото: скриншот

"Прилет" был прямо в кабинет, где вела прием врач гинеколог. Взрыв был такой силы, что весь четвертый этаж, где размещалась поликлиника, фактически разрушен. Ниже находился стационар и лаборатория.

"Четвертый этаж непригоден к существованию. Плиты полностью разрушены, виден третий этаж. Что касается оборудования, то не можем сейчас дать какую-то оценку, потому что все под завалами. Городские власти дали нам экскаватор, мы это все разбираем. Очень много волонтеров приехало. С родственниками погибших и пострадавших все время держим связь, готовим материальную помощь и помогаем с похоронами", — говорит Ольга Гирина.

Позже на сайте Адонис сообщили, что лишь предварительная оценка материального ущерба составляет не менее 3 миллионов долларов.

Смотрите видео с последствиями удара по "Адонису":

удар по Адонису
Российские оккупанты разрушили медцентр Адонис в Киеве / фото: скриншот

Что известно о погибших

Известно о том, что в результате атаки погибла старшая главная медсестра. Женщина выехала из Донецка в 2014 году, но убежать от войны она так и не смогла. Также среди погибших и врач ультразвуковой диагностики Брагуца Виктор Леонидович. Он был одним из тех, кто работал в медицинском центре дольше всего.

"Нет слов, которые могут эту рану нам залечить ... Нет слов, чтобы описать эту боль", — говорит Ольга Гирина.

Также известно о том, что погибла акушер-гинеколог Светлана Ивановна Поплавская.

удар по Адонису
Российские оккупанты разрушили медцентр Адонис в Киеве / фото: ТСН.ua

Удар был прямо по кабинету акушер-гинеколога

На момент "прилета" Светлана Ивановна проводила прием. В этот момент произошел вражеский удар. Она погибла не сразу, за ее жизнь пытались бороться медики. Однако шансов выжить практически не было, Светлана умерла в реанимации. Об этом рассказала кума погибшей Юлия Коваль. В последний раз она услышала голос подруги за час до трагедии, во время первой массированной атаки по Киеву.

удар по Адонису
Российские оккупанты разрушили медцентр Адонис в Киеве / фото: ТСН.ua

"Она сказала, что она в кабинете, что все хорошо. Около 11-12 часов. Говорила, что у нее прием и взрывов она не слышала. После того как появилась информация в Сети, это уже во время второй тревоги, она не брала трубку… Мы приехали на место, а нам сказали, что ее отправили в больницу скорой помощи. Оперировали ее больше трех часов, но не смогли спасти", — рассказала Юлия Коваль.

Светлана Поплавская
В Адонисе в Киеве погибла Светлана Поплавская / фото: Юлия Коваль

Без мамы осталось трое несовершеннолетних детей: девочка - год и 10 месяцев, мальчик - 15 лет, девочка - 17 лет. Родные до сих пор не могут поверить в случившееся, дети находятся в шоковом состоянии. За ними будут присматривать родители погибшей Светланы и их отец - бывший супруг женщины.

"Это прекрасный человек, светлый, добрый, таких больше нет… Знаю ее так давно, мы знакомы 13 лет. Это тот случай, когда человек тебе становится ближе, чем некоторые родственники. Она крестная моего ребенка, а я крестила ее дочь. У нее осталось трое прекрасных детей. Сама с запада Украины. Она спасла жизнь очень многим малышам. Благодаря ей появился на свет и мой ребенок. За эти дни просто куча отзывов от людей… пишут, что это просто солнышко светлое. Это человек, которому жить и жить… у него планов было очень много. И эта проклятая Россия одной ракетой оборвала жизнь", — рассказала Юлия Коваль.

Массированный ракетный удар РФ по Украине 8 июля - последние новости по теме

В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

Пострадали от атаки РФ также другие районы столицы - повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о спасательной операции после удара РФ. Он отметил, что количество погибших возросло до 38, ранены - 190 человек.

Недавно стало известно об именах пилотов, которые ударили по детям в Охматдете. Отмечается, что аналитики интернет-сообщества Molfar идентифицировали пилотов МИГ, военных из воинской части 06987 аэродрома базирования "Энгельс" и воинской части 33310 из "Шайковки".

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