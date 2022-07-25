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"Нужно бить в ответ": Зеленский отреагировал на шантаж РФ

25 июля 2022, 21:48

Россия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, говорит президент.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Европа должна бить по России в ответ на очередные газовые угрозы, связанные с ограничением поставок по газопроводу Северный поток.

"Сегодня мы увидели очередные газовые угрозы Европе. Даже, несмотря на уступку по турбине для "Северного потока", Россия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, как она обязана по контрактам. И это откровенная газовая война, которую Россия ведет против объединенной Европы", - отметил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

По его словам, Москве безразлично, как будут страдать люди, - от голода из-за блокады портов, зимних холодов, бедности или от оккупации.

"Это просто разные формы террора. Для этого нужно бить в ответ. Не думать, как вернуть какую-нибудь турбину, а усиливать санкции. Делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, но и вообще от любого остающегося экспорта. И максимально разрывать торговые связи с Россией, потому что каждая такая связь - это потенциальное средство давления для России", - добавил Зеленский.

Газовый шантаж Европы со стороны России

Глава Кремля Владимир Путин 23 марта объявил, что Россия, дескать, собралась получать оплату за газ от стран ЕС только в рублях. По его словам, Москва приняла такое решение из-за санкций со стороны Запада, в результате которых российскому государству, мол, стало невыгодно получать выплаты в иностранной валюте.

Большая семерка резко отвергла требование РФ получать деньги за газ в рублях. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заметил, что такое требование противоречит контрактам, согласно которым европейцы не обязаны платить Москве за топливо в рублях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва может перекрыть поставки газа в Европу, если Запад откажется платить в рублях.

31 марта Путин подписал указ, предусматривающий, мол, поступление денег за поставки газа для "недружественных стран" в рублях. Германия и Франция резко выступили против этого.

В итоге Россия отступила от своих требований. Содержание документа по газовым расчетам с Западом значительно отличалось от тех заявлений, которые ранее звучали в Кремле. Компании Европы по-прежнему будут платить Москве за газ в евро.

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