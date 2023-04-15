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Оборонял "дорогу жизни" под Бахмутом: на Полтавщине попрощались с 34-летним "Волком Да Винчи"

Алина Дембицкая
15 апреля 2023, 18:56 обновлено 15 апреля, 18:56
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Склонившись на колено, кременчужане образовали живой коридор и отдали дань погибшему защитнику Украины.
Оборонял 'дорогу жизни' под Бахмутом: на Полтавщине попрощались с 34-летним 'Волком Да Винчи'
На Полтавщине попрощались с 34-летним "Волком Да Винчи" / Кременчугский Телеграф

В пятницу, 14 апреля, в городе Кременчуг на Полтавщине в последний путь провели бойца 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Артема Березнюка с позывным "Темич", погибшего в тяжелых боях под Бахмутом.

Как пишет местное издание "Кременчугский Телеграф", Артем Владимирович Березнюк родился 25 апреля 1988 года в Кременчуге. С детства увлекался спортом, был участником соревнований и становился чемпионом города и области.

На военную службу был призван во время мобилизации 15 ноября 2022 года. Служил солдатом, стрелком-снайпером в воинской части а-4123, 67 отдельная механизированная бригада 1-го батальона "Волки Да Винчи".

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По словам собратьев, воин всегда с высокой ответственностью относился к выполнению боевых задач, был преданным патриотом и настоящим сыном Украины. Погиб Артем Березнюк 9 апреля 2023 года во время защиты Украины. Выполняя боевое задание в окрестностях населенного пункта Хромово Донецкой области, в полосе, обеспечивающей движение последней дороги на Бахмут. Защитник получил несовместимые с жизнью ранения в результате массированного артиллерийского обстрела из артсистемы калибром 152 мм. Боец несколько недель не дожил до своего 35-летнего юбилея.

"Был настоящим воином как человек и как боец. Был добрым и отзывчивым. Сейчас много чего хочется сказать, но нет слов... Он мог многое сделать, но война его у нас отняла. Мне бы очень хотелось, чтобы наши чиновники не забывали таких людей, - заметил товарищ Артема.

Попрощаться с погибшим защитником пришли друзья, спортсмены, собратья с передовых позиций и представители городской власти. Склонившись на колено, кременчужане образовали живой коридор и отдали дань погибшему защитнику Украины.

"Горел своим делом, рвался в бой, был бесстрашным. Он в том числе с нашей бригадой оборонял ту самую "дорогу жизни" под Бахмутом – она там единственная. Вместе держали ее полтора месяца. Перед этим были в пгт Дробышево на Лиманском направлении, после чего нас направили на Бахмут. Он искренне волновался за собратьев, боролся до последнего," - рассказали собратья погибшего героя.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях в Донецкой области погиб 22-летний пограничник из Коломыи Ивано-Франковской области Назар Цыган. Жизнь защитника оборвалась в результате артиллерийского обстрела в населенном пункте Серебрянка Бахмутского района.

Также сообщалось, что российские оккупанты убили украинского командира Антона Зайца. Боец с позывным "Чехов" защищал Украину с 2014 года. Он воевал на Донбассе и в Херсонской области. Военный был родом из Кременчуга и погиб 18 марта под Бахмутом.

Кроме того, в Украине погиб 38-летний военный из Новой Зеландии Кейн Те Тай. Боец с позывным "Черепаха" почти год воевал за Украину в составе "иностранного легиона". Российские оккупанты убили мужчину под Бахмутом Донецкой области. У погибшего героя дома осталась его 12-летняя дочь.

Больше новостей о погибших защитниках:

война в Украине война России и Украины
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