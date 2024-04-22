Оккупанты продвигаются вперед: Умеров назвал причину успешных действий врага

Россия не выбирает средств в своем стремлении уничтожить Украину, подчеркнул Рустем Умеров.

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РФ бьет КАБами по украинским позициям / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, УНИАН

Министр обороны Рустем Умеров заявил о том, что российские оккупационные войска применяют на фронте управляемые авиабомбы весом до 1,5 тонны, которые позволяют им продвигаться вперед.

Россия не выбирает средств в своем стремлении уничтожить то, что она не может захватить, прибегая к шокирующим преступным актам против гражданского населения и критической инфраструктуры, написал он в Facebook.

"В этом году Россия запустила тысячи ракет и дронов-камикадзе, прибегая к беспрецедентному применению управляемых авиабомб весом до 1,5 тонн, которые способны уничтожать все на своем пути. Эти бомбы позволяют оккупантам продвигаться сквозь руины", - подчеркнул министр.

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Вместе с тем он также поблагодарил страны, которые уже предоставили или выразили готовность передать Украине необходимые системы противовоздушной обороны, в частности, Германию за ее решение отправить дополнительные системы Patriot.

"Именно системы ПВО могут стать решающим фактором в защите неба Украины и спасти тысячи жизней, обеспечив нашим защитникам возможность отразить агрессию и заставить врага отступить", - добавил Умеров.

Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

РФ бьет КАБами по Украине - последние новости по теме

Ранее в ВСУ назвали ключевой способ защиты от бомб. На управляемые авиабомбы нецелесообразно тратить средства ПВО, поскольку у России таких бомб очень много, отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ сбросила сразу три КАБа на центр Белополья. В результате российской атаки погиб один человек, еще трое ранены.

Как сообщалось ранее, россияне ударили КАБами по Сумам. Россия нанесла авиаудар по теплоэлектроцетрали в Сумах и обстреляла из артиллерии Эсманскую общину.

/ Инфографика: Главред

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