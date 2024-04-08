Машины в огне и уничтоженные здания: РФ сбросила сразу три КАБа на центр Белополья

В результате российской атаки погиб один человек, еще трое ранены.

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Россияне ударили по центру Белополья, есть погибшие и раненые / Коллаж: Главред, фото: Сумская ОГА, Национальная полиция

Российские оккупанты ударили КАБами по центру Белополья в Сумской области. В результате этого погибли и пострадали люди. Об этом заявили в Сумской ОГА.

Враг сбросил на город 4 авиабомбы, три из которых попали по центру. "Прилет" был по гражданской инфраструктуре города. В результате удара погибла одна женщина, еще три человека ранены. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

"Благодаря тому, что сигнал воздушной тревоги прозвучал вовремя и люди спустились в укрытие, удалось избежать большего количества жертв. К сожалению, те, кто остались снаружи получили ранения, в том числе и несовместимые с жизнью. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей", - сказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх. видео дня

Отмечается, что в результате вражеской атаки были разрушены заведения торговли, повреждены помещения городского совета и уничтожены машины.

Мэр Белополья Юрий Зарко заявил, что оккупанты уничтожили всю инфраструктуру центра.

"Повреждения получили помещения горсовета, дома культуры, отдел Пенсионного фонда, магазины. Сейчас жителям города, чьи дома повреждены, предоставляют пленку, ОСБ-плиты для устранения последствий разрушений", - сказал Зарко.

Следует отметить, что в результате авиаудара по объекту гражданской инфраструктуры в городе Сумы были ранены трое гражданских.

Реакция Зеленского на удар по Белополью

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вражеский удар прямо по центру Белополья в Сумской области.

"Много повреждений городской застройки, есть раненые. По состоянию на это время известно об одном погибшем. Мои соболезнования", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина нуждается в больших возможностях бить по РФ в ответ - военных, санкционных, экономических, юридических и других возможностей.

"Оккупант ничего другого не поймет. Только силу, только собственные, российские потери. И мы должны это обеспечить - все в мире, кто действительно ценит мир и стремится к миру", - добавил Зеленский.

Что такое КАБы? / Инфографика: Главред

Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Взрывы в Сумах - последние новости по теме

В ночь на 6 марта в Сумах прогремели масштабные взрывы. Россияне ударили по городу 3 "шахедами". В результате этого в домах выбиты окна, начался пожар. К счастью, погибших нет. Также известно о том, что были повреждены здания больниц.

Уже на следующий день РФ ударила по городу ракетой. Российские оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры. Взрывной волной были выбиты окна и двери в больнице, центре крови и Центре экстренной медицинской помощи.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в результате ракетного удара в Сумах есть погибшие и раненые.

В ночь на 13 марта российский "Шахед" ударил в многоквартирный дом в Сумах. Там до сих пор продолжают разбирать завалы. Полностью уничтожены были 15 квартир, еще 15 - повреждены. В результате удара погибли 3 человека, тело еще одной девушки, которая жила на 5-м этаже, не нашли.

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