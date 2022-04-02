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Оккупанты убили фотожурналиста Левина двумя выстрелами – Офис генпрокурора

2 апреля 2022, 15:05

Тело талантливого фотографа нашли на территории села Гута Межигорская на Киевщине после того как несколько недель Левин не выходил на связь.

Макс Левин
Оккупанты убили фотожурналиста Левина двумя выстрелами – Офис генпрокурора/ Facebook Макс Левин

Украинского фотографа и документалиста Макса Левина российские оккупанты убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины. Отмечается, что прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса Украины).

Связь с Левиным исчезла 13 марта, после того, как он вместе с военным и бывшим фотографом Алексеем Чернышевым поехал в Гуту Межигорскую на Киевщине, чтобы зафиксировать на фото последствия российской агрессии. Там и нашли его тело почти через три недели после исчезновения.

"Тело журналиста найдено на территории села Гута Межигорская Вышгородского района. По предварительной информации, безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия", – отмечают в Офисе генпрокурора.

При этом местонахождение и судьба Алексея Чернышева, который был с Левиным, до сих пор неизвестны.

Напомним, 41-летний Макс Левин был родом из Киевщины. Он работал фотокорреспондентом, документальным фотографом и оператором во многих украинских и международных изданиях. В частности, он сотрудничал с такими иностранными агентствами, как Reuters, BBC, TRT World, Associated Press и др. А после начала вооруженной агрессии России против Украины в 2014 году он активно рассказывал правду о событиях в Украине через свои фотографии.

У Макса Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.

Ранее сообщалось, что в Ирпене Киевской области расстреляли 51-летнего корреспондента The New York Times, гражданина США Брента Рено (Brent Renaud). 13 марта в Ирпене ранения получили еще два корреспондента.

Также сообщалось, что британский журналист Fox News получил осколочный перелом обеих ног в результате боевых действий российских оккупационных войск.

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