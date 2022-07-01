Они были работниками ТЦ: в Кременчуге идентифицировали большинство жертв ракетного удара

Большинство тел погибших в Кременчуге идентифицировали, среди них много работников ТЦ / ГСЧС Украины

В Кременчуге большинство погибших в результате ракетного удара были работниками ТЦ "Амстор". Специалисты уже идентифицировали 17 погибших. Об этом заявил прокурор Полтавской области Антон Столитний, сообщает ТСН.

Поиски тел погибших продолжаются. В целом правоохранителям поступило 44 обращения о гражданах, которые без вести пропали. Местонахождение 23 человек установили. Продолжались поиски 21 человека, 17 из которых оказались погибшими.

"Сейчас 17 погибших идентифицированы. Из них работников ТЦ "Амстор" — один человек, восемь человек — работники "Сильпо", посетителей — семь и один работник магазина "EVA" — 1. Совпадений профилей ДНК, по которым мы не смогли установить роль — 4", - сказал Антон Столитний.

После ракетного удара за помощью к медикам обратился 101 человек, из которых госпитализировали 54 человека. Сейчас в тяжелом состоянии находится 31 пострадавший. Одного госпитализированного спасти не удалось, он умер в больнице. В реанимации пока остаются два пациента.

Стоит отметить, что двух пациентов пришлось перевести в другие больницы: женщину - в Киев, мужчину - в Полтаву.

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Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге

Напомним, в 27 июня, Россия ударили ракетами о городе Кременчуг на Полтавщине. Одна из ракет несла в себе 900 килограммов взрывчатки и попала в местный торговый центр, когда там находилось много людей.

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

Как стало известно, Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования х-22 с самолетов. Ракетный удар был нанесен с территории Курской области РФ.

Позже мэр Кременчуга заявил, что уничтоженный ракетой ТЦ не закрывался во время воздушных тревог. Администрация "Амстора" с 23 июня разрешила торговому центру не останавливать работу, когда звучала сирена.

Всего в Кременчуг попало две ракеты. Вторая попала в местное предприятие и выбила окна в помещении молодежного футбольного клуба. В результате пострадали два человека.

При этом глава Минобороны РФ заявил, что в Кременчуге военные РФ якобы разбомбили не торговый центр, в котором находились сотни мирных жителей, а "ангары с западным оружием". Пожар в ТЦ они объяснили "детонацией боеприпасов". А сам Путин заявил, что "нет никакого теракта", и что русские якобы пытались уничтожить западное оружие.

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