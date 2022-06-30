Трагедия в Кременчуге: под завалами ТРЦ нашли 22 фрагмента тел

Кременчуг / ГосЧС

В Кременчуге продолжают разбирать завалы разрушенного в результате российских ракетных обстрелов ТЦ "Амстор".

Как говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, по состоянию на утро 30 июня было обнаружено 8 фрагментов тел.

По состоянию на 15:20 найдено еще 14.

Всего с начала работ спасатели обнаружили 22 фрагмента тел. Остаются без вести пропавшими 36 человек.

По последним данным, после ракетного удара РФ за медицинской помощью обратилось 65 человек, из них 26 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения г. Кременчуг.

Сейчас спасатели обследовали и разобрали обломки уже на 80% площади ТЦ "Амстор".

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Ракетный удар по Кременчугу

Напомним, в 27 июня, Россия ударили ракетами по городу Кременчуг на Полтавщине. Первая ракета несла в себе 900 килограммов взрывчатки и попала в местный торговый центр, когда там находилось много людей.

Уже известно о 20 погибших, еще 59 пострадали, из них 25 человек госпитализировали. Еще 36 человек числятся без вести пропавшими.

Как стало известно, Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования х-22 с самолетов. Ракетный удар был нанесен с территории Курской области РФ.

Позже мэр Кременчуга заявил, что уничтоженный ракетой ТРЦ не закрывался во время воздушных тревог. Администрация "Амстора" с 23 июня разрешила торгово-развлекательному центру не останавливать работу, когда звучала сирена.

Всего в Кременчуг попало две ракеты. Вторая попала в местное предприятие и выбила окна в помещении молодежного футбольного клуба. В результате пострадали два человека.

При этом глава Минобороны РФ заявил, что в Кременчуге военные РФ якобы разбомбили не торговый центр, в котором находились сотни мирных жителей, а "ангары с западным оружием". Пожар в ТЦ они объяснили "детонацией боеприпасов".

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