Опухоль весом 18 кг: пластический хирург рассказал о самых необычных операциях в Украине

Задачу проведения огромного количества необычных операций поставило телевидение, когда снимались передачи "Я соромлюсь свого тіла" или "Поверніть мені красу".
Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер рассказал во время чата на Главреде, какую самую необычную операцию ему приходилось делать.
По его словам, пациенты с необычными и даже шокирующими проблемами были во время съемок телепередач Я соромлюсь свого тіла или Поверніть мені красу.
"Например, у меня был пациент, которому мы удаляли доброкачественную опухоль лица, которая была расположена в области щеки и имела такой же размер, как и голова. Эта опухоль весила около 5 кг", - рассказал Слоссер,
Еще одна необычная операция была, когда нужно было удалять большую опухоль в области ягодиц весом 18 кг. Эта операция длилась 12 часов и технически была очень сложной.
Как сообщал Главред, ранее Дмитрий Слоссер рассказал, в каких случаях человеку могут отказать в проведении пластической операции, даже если он очень хочет изменить что-то в своей внешности. Также он поделился, какие пластические операции пользуются наибольшей популярностью у женщин, а какие - у мужчин.
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