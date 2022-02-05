Опухоль весом 18 кг: пластический хирург рассказал о самых необычных операциях в Украине

Дмитрий Слоссер / УНИАН

Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер рассказал во время чата на Главреде, какую самую необычную операцию ему приходилось делать.

По его словам, пациенты с необычными и даже шокирующими проблемами были во время съемок телепередач Я соромлюсь свого тіла или Поверніть мені красу.

"Например, у меня был пациент, которому мы удаляли доброкачественную опухоль лица, которая была расположена в области щеки и имела такой же размер, как и голова. Эта опухоль весила около 5 кг", - рассказал Слоссер,

Еще одна необычная операция была, когда нужно было удалять большую опухоль в области ягодиц весом 18 кг. Эта операция длилась 12 часов и технически была очень сложной.

Как сообщал Главред, ранее Дмитрий Слоссер рассказал, в каких случаях человеку могут отказать в проведении пластической операции, даже если он очень хочет изменить что-то в своей внешности. Также он поделился, какие пластические операции пользуются наибольшей популярностью у женщин, а какие - у мужчин.

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