Хирург объяснил, когда человеку могут отказать в проведении пластической операции

Дмитрий Слоссер / УНИАН

Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер рассказал во время чата на Главреде, в каких случаях человеку могут отказать в проведении пластической операции, даже если он очень хочет изменить что-то в своей внешности.

Сначала врач оценивает необходимость проведения той операции, о которой говорит пациент.

"Не пришел ли человек делать операцию под влиянием какого-то мнения, насколько давно он думает об этом, насколько это взвешенное решение. То есть, в первую очередь, важна уверенность пациента в том, что он хочет сделать операцию. Если же человек, например, приходит и спрашивает: "Доктор, а что бы вы мне предложили бы сделать?", то я отвечаю: "Наверное, ничего", - рассказал Слоссер.

По словам хирурга, иногда приходят люди с нестабильным психологическим состоянием. С ними бывает сложно общаться.

Читайте также"Поломка в организме": хирург объяснил, почему люди делают операции по смене пола"Ведь порой приходят, например, девушки, которые только что расстались с парнем – в этом случае стремление сделать пластическую операцию может быть продиктовано каким-то психологическим влиянием. Или же, бывает, что женщина приходит с супругом, который хочет, чтобы у нее была огромная грудь, но сама женщина особо не хочет этой операции. Поэтому консультация и беседа важны для того, чтобы выяснить необходимые подробности. Это крайне важная часть в работе пластического хирурга", - отметил Слоссер.

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Он добавил, что отказывается работать с пациентами, с которыми не может прийти к взаимопониманию, которые явно принимают решение об операции под каким-то влиянием, а также которые проявляют явную неуверенность в себе и своем решении.

Как сообщал Главред, ранее Дмитрий Слоссер рассказал, какие пластические операции пользуются наибольшей популярностью у женщин, а какие - у мужчин.

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