"Народ интересный": хирург назвал самые популярные пластические операции у женщин и мужчин

По словам врача, процент мужчин в кабинетах пластических хирургов вырос с 5% до 10%. При этом их психологической особенностью является боязнь боли.
Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер рассказал во время чата на Главреде, какие пластические операции пользуются наибольшей популярностью у женщин, а какие - у мужчин.
По словам врача, представительницы прекрасной половины человечества чаще всего хотят усовершенствовать грудь, нос и веки.
"Также сейчас все чаще подправляют животы и проводят липосакцию, но этих операций в процентном соотношении меньше", - добавил врач.
Что касается мужчин, то они "народ интересный".
"Они интересны тем, что долго думают, решаются. Однако процент мужской пластической хирургии растет, и мы все чаще видим мужчин в наших кабинетах. Если раньше их было 5% от всех пациентов, то сейчас все 10%", - сказал Слоссер.
По словам пластического хирурга, мужчины более осторожны и боязливы, чем женщины.
"Их психологической особенностью является боязнь боли. Но при хорошем наркозе они спят и ничего уже не боятся. Среди мужчин наиболее популярны пластика носа (ринопластика), пластика ушей, абдоминопластика и липосакция. Реже встречаются операции по подтяжке лица, пластика подбородка (чтобы сделать более мужественный, выдвинутый подбородок)", - поделился Дмитрий Слоссер.
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Как сообщал Главред, ранее Дмитрий Слоссер назвал самый удачный и самый провальный пример применения пластической хирургии среди звезд Голливуда.
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