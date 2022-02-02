"Народ интересный": хирург назвал самые популярные пластические операции у женщин и мужчин

Дмитрий Слоссер / коллаж УНИАН, pixabay

Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер рассказал во время чата на Главреде, какие пластические операции пользуются наибольшей популярностью у женщин, а какие - у мужчин.

По словам врача, представительницы прекрасной половины человечества чаще всего хотят усовершенствовать грудь, нос и веки.

"Также сейчас все чаще подправляют животы и проводят липосакцию, но этих операций в процентном соотношении меньше", - добавил врач.

Что касается мужчин, то они "народ интересный".

"Они интересны тем, что долго думают, решаются. Однако процент мужской пластической хирургии растет, и мы все чаще видим мужчин в наших кабинетах. Если раньше их было 5% от всех пациентов, то сейчас все 10%", - сказал Слоссер.

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По словам пластического хирурга, мужчины более осторожны и боязливы, чем женщины.

"Их психологической особенностью является боязнь боли. Но при хорошем наркозе они спят и ничего уже не боятся. Среди мужчин наиболее популярны пластика носа (ринопластика), пластика ушей, абдоминопластика и липосакция. Реже встречаются операции по подтяжке лица, пластика подбородка (чтобы сделать более мужественный, выдвинутый подбородок)", - поделился Дмитрий Слоссер.

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Как сообщал Главред, ранее Дмитрий Слоссер назвал самый удачный и самый провальный пример применения пластической хирургии среди звезд Голливуда.

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