С какого возраста и до скольки лет можно делать пластическую операцию: хирург объяснил все нюансы

Дмитрий Слоссер назвал самую популярную пластическую операцию для детей / коллаж УНИАН, pixabay

Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер рассказал, с какого возраста можно делать пластическую операцию и есть ли ограничения.

По его словам, бо́льшую роль играет не возраст, а финансовые возможности пациента. Некоторые люди решаются на пластическую операцию очень поздно – около 60 лет. Но последнее время аудитория, которая обращается к пластическим хирургам в Украине, значительно омолодилась, сказал Слоссер во время чата на Главреде.

До скольки лет можно делать пластическую операцию

"Верхнего возрастного порога нет, все зависит от состояния здоровья человека. Впрочем, порой и молодые люди имеют заболевания, с которыми выполнить пластическую операцию тяжело или невозможно. Потому большее внимание уделяется не возрасту, а состоянию здоровья", - объяснил врач.

Можно ли делать пластические операции детям

По словам Слоссера, пластические операции делают и детям. Если есть показания, то ее можно сделать даже в возрасте нескольких месяцев.

Речь идет о реконструктивной хирургии, то есть об операциях, которые проводятся для устранения проблем, мешающим детям развиваться. Например, это могут быть врожденные патологии в области губы или нёба.

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"Такие операции делаются в очень раннем возрасте – когда ребенку буквально несколько месяцев-год", - рассказал Слоссер.

Самая популярная пластическая операция для детей

Из эстетических операций, которые делаются детям, самая популярная – пластика ушей. Ее делают при оттопыренности ушей, лапоухости.

"Во многих странах такая операция считается реконструктивной, потому что дети с такой особенностью часто имеют психологический дисбаланс в коллективе, им бывает тяжело. Поэтому такая операция – это не прихоть, а необходимость", - отметил хирург.

В чем разница между пластической и реконструктивной хирургией

Слоссер объяснил, что пластическая хирургия состоит из двух основных направлений – реконструктивного и эстетического. Эстетическая хирургия – это пластика груди, носа, век, корректировка возрастных изменений и т.д. Реконструктивная хирургия – это устранение врожденных патологий, последствий ожогов, травм, а также восстановление правильной работы функций и внешнего облика тела.

"Эта область (реконструктивная хирургия, - ред.) гораздо шире и более необходима нашему обществу. Потому не стоит расценивать пластического хирурга исключительно как человека, который увеличивает грудь, колет губы и прочее, поскольку это далеко не так", - резюмировал специалист.

Как сообщал Главред, ранее пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер рассказал, делала ли Юлия Тимошенко пластические операции.

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