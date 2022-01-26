С какого возраста и до скольки лет можно делать пластическую операцию: хирург объяснил все нюансы

Пластическая хирургия состоит из двух основных направлений – реконструктивной и эстетической. Первую можно делать даже в возрасте нескольких месяцев.
Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер рассказал, с какого возраста можно делать пластическую операцию и есть ли ограничения.
По его словам, бо́льшую роль играет не возраст, а финансовые возможности пациента. Некоторые люди решаются на пластическую операцию очень поздно – около 60 лет. Но последнее время аудитория, которая обращается к пластическим хирургам в Украине, значительно омолодилась, сказал Слоссер во время чата на Главреде.
До скольки лет можно делать пластическую операцию
"Верхнего возрастного порога нет, все зависит от состояния здоровья человека. Впрочем, порой и молодые люди имеют заболевания, с которыми выполнить пластическую операцию тяжело или невозможно. Потому большее внимание уделяется не возрасту, а состоянию здоровья", - объяснил врач.
Можно ли делать пластические операции детям
По словам Слоссера, пластические операции делают и детям. Если есть показания, то ее можно сделать даже в возрасте нескольких месяцев.
Речь идет о реконструктивной хирургии, то есть об операциях, которые проводятся для устранения проблем, мешающим детям развиваться. Например, это могут быть врожденные патологии в области губы или нёба.
"Такие операции делаются в очень раннем возрасте – когда ребенку буквально несколько месяцев-год", - рассказал Слоссер.
Самая популярная пластическая операция для детей
Из эстетических операций, которые делаются детям, самая популярная – пластика ушей. Ее делают при оттопыренности ушей, лапоухости.
"Во многих странах такая операция считается реконструктивной, потому что дети с такой особенностью часто имеют психологический дисбаланс в коллективе, им бывает тяжело. Поэтому такая операция – это не прихоть, а необходимость", - отметил хирург.
В чем разница между пластической и реконструктивной хирургией
Слоссер объяснил, что пластическая хирургия состоит из двух основных направлений – реконструктивного и эстетического. Эстетическая хирургия – это пластика груди, носа, век, корректировка возрастных изменений и т.д. Реконструктивная хирургия – это устранение врожденных патологий, последствий ожогов, травм, а также восстановление правильной работы функций и внешнего облика тела.
"Эта область (реконструктивная хирургия, - ред.) гораздо шире и более необходима нашему обществу. Потому не стоит расценивать пластического хирурга исключительно как человека, который увеличивает грудь, колет губы и прочее, поскольку это далеко не так", - резюмировал специалист.
Как сообщал Главред, ранее пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер рассказал, делала ли Юлия Тимошенко пластические операции.
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