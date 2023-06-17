"Паркетные генералы предали": эксперт рассказал о новых планах Путина

Открыто наказать собственных ставленников Путин себе позволить не может, потому что это может вызвать антипутинскую реакцию среди генералитета.

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Путин задумал чистку среди российских генералов / коллаж скриншот, mil.ru

Президент страны-агрессора Владимир Путин может прибегнуть к чисткам в генералитете России. Об этом Главреду рассказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, Путин хочет если не уничтожить, то нанести удар по собственному непрофессиональному и насквозь коррумпированному генералитету.

"Я не исключаю, что в том случае, когда наши Вооруженные силы начнут развивать успехи по освобождению украинской земли, это может быть сигналом для россиян, что народный герой с нимбом на голове прав, паркетные генералы предали Россию, и их надо кого расстрелять, кого в штрафбат. Примерно по такому сценарию и готовится действовать российская власть", - говорит Тука.

По его словам, открыто наказать собственных ставленников Путин себе позволить не может, потому что это может вызвать антипутинскую реакцию среди генералитета.

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Как сообщал Главред, по словам политического философа, преподавателя Карлова университета в Праге, руководителя Института свободной России Александра Морозова, для российского диктатора Владимира Путина прошлогодние поражения в войне против Украины стали тяжелым ударом.

Кто такой Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) – Украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Он уже понял свои ошибки, но признать их публично не может. Сейчас глава Кремля находится в плачевном состоянии, он пустил войну против Украины на самотек.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что рано делать выводы о том, станет ли контрнаступление украинских военных поворотным в войне страны-агрессора России против Украины. Однако ВСУ все больше продвигаются вперед, а это может показать российскому диктатору Владимиру Путину, что он не сможет одержать победу в войне.

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