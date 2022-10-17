Переговоры с Кремлем могут возобновиться, если РФ потерпит бесповоротное поражение в Украине - эксперт

Россия должна получить сокрушительное поражение в Украине - Фесенко / коллаж УНИАН

Мирные переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться в случае смены руководства РФ. Такое мнение в интервью Главреду озвучил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"В чем тупиковый характер нынешней ситуации? Любое российское руководство (не только Путин, но и, например, представители нынешнего руководства РФ) не смогут публично сказать: "Все, мы уходим из Украины". Их будут считать предателями в России и они столкнутся с волной критики", - добавил эксперт.

По мнению Фесенко, возобновление переговоров возможно при соблюдении двух условий. "Для того, чтобы это произошло, во-первых, они должны потерпеть поражение в Украине, причем необратимого поражения, когда в них не будет другого выхода, кроме как выйти из Украины. Во-вторых, максимальное ослабление российской власти или самой России. Это еще одно принципиальное условие, при котором у РФ не будет другого выхода. Тогда это будет де-факто - никакие договоры будут не нужны", - считает он.

И добавляет, что в случае, если украинские войска выбьют россиян с оккупированных территорий не нужно будет договоров.

"Я вам напомню - между Японией и Советским Союзом (а теперь - Россией) нет мирного договора. Из-за этого и возникает тема Южных Курил. Между Северной и Южной Кореей договора тоже нет, но и война между ними давно завершилась. Это - один сценарий, при котором война может завершиться освобождением оккупированных территорий без всякого мирного договора", - отметил Фесенко.

При этом эксперт не исключает, что в течение войны может сложиться ситуация, при которой Украина сможет освободить лишь часть оккупированных территорий и тогда война перейдет к позиционной фазе, где ни одна из сторон не будет иметь преимущества.

"Мы можем освободить юг и часть Донбасса, а на границе с Крымом возникнет ситуация, когда наступление на Крым будет связан с жертвами десятков тысяч бойцов украинской армии. Потому что Крым - мощная военная база. Плюс тогда возрастает риск применения ядерного оружия. То есть мы и наши партнеры получим сигнал (формально он уже есть) - наступление на Крым будет означать применение против Украины ядерного оружия. И тогда нам придется выбирать", - отметил эксперт.

Ранее в МИД Украины раскритиковали заявления Лаврова о якобы влиянии Запада на позицию Украины относительно переговоров с РФ из-за того, что Москва фактически оказалась в изоляции. По словам представителя украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко, он тиражирует чушь за беспомощность. Режим Путина потерял свой шанс на диалог, а переговоров с террористами не проводят.

Также Главред сообщал, что по мнению президента Украины Владимира Зеленского, Россия с помощью переговоров с Украиной хочет перерисовать границы и разделить мир на зоны влияния.

"Россия пытается зафиксировать каждую опасность и каждое проявление нестабильности, которое уже создала. Вот именно для этого ей то, что она называет "переговорами", именно так она воспринимает любые договоренности - Россия хочет перерисовать границы, чтобы снова разделить мир на зоны влияния, уничтожив наше общее пространство сотрудничества и развития", - заявил президент во время саммита Европейского политического сообщества.

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