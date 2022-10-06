"Давайте прямо сегодня": соратница Путина заклянчила у Украины переговоры

Матвиенко "просит переговоров" Украины и России на уровне парламентов / Коллаж УНИАН, Reuters

Спикер Совета Федерации страны-агрессора России Валентина Матвиенко, дескать, призвала Киев к срочным "переговорам" на уровне парламентов. По ее словам, РФ, мол, выступает за "диалог и мирное политическое решение".

Как сообщает Интерфакс, с таким заявлением она выступила в адрес делегации Украины на полях 8-го саммита руководителей Парламентов G20 в Индонезии.

По ее словам, нужно, мол, срочно "попытаться понять друг друга".

"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности", - сказала Матвиенко.

Более того, она говорит, что Москва якобы является сторонницей "переговоров, диалога, мирного политического решения".

"Давайте договариваться и садиться за стол переговоров", - заявила глава Совфеда РФ.

Примечательно, на сайте Верховной Рады указано, что на саммите руководителей парламентов G20 украинскую делегацию возглавляет вице-спикер Елена Кондратюк.

Переговоры Украины и России

Глава страны-агрессора РФ Путин 30 сентября решил подписать бумажки об аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После этого он решил предложить Киеву, дескать, "переговоры". Причем Россия якобы не будет участвовать в "диалоге" по аннексированным территориям, а Украина, мол, должна "сложить оружие".

Президент Владимир Зеленский сказал, что Киев готов к переговорам с Кремлем, но только после того, как там сменится власть. По словам украинского гаранта, Украина пыталась договориться с Путиным, но после аннексии политического диалога больше не будет. Власти будут говорить только с новым российским руководителем.

4 октября президент Зеленский решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он ввел в действие решение СНБО, которое предполагает, что Украина с Путиным ни о чем говорить не будет. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

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