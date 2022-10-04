В России недовольны официальным отказом Украины от переговоров с Путиным и назвали два варианта

Владимир Зеленский і Дмитрий Песков / Офис президента Украины, Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле собираются ждать либо изменения позиции президента Украины по переговорам с Россией или же его смены, пытаясь договариваться с уже будущим украинским гарантом.

"Чтобы вести переговоры, нужны две стороны... Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо, может быть, дождемся будущего президента Украины", - сказал пресс-секретарь диктатора Путина.

Переговоры между Украиной и Россией

Напомним, президент России Владимир Путин 30 сентября после объявления аннексии украинских территорий предложил Киеву "сесть за стол переговоров". В своем заявлении в Кремле он сказал, что исключает любой диалог по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, но требовал от Украины сложить оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ, но только при правлении нового президента. Он отметил, что Украина была и является лидером в переговорных усилиях. Именно наша страна предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Однако с Путиным это невозможно.

Такую же позицию подтвердил и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с Владимиром Путиным и готова к диалогу только с другим российским президентом. С нынешним главой России "извергом" говорить не о чем после того, как Москва объявила аннексию украинских территорий, подчеркнул он.

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