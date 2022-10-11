"Режим Путина утратил свой шанс": в МИД разнесли клянчащего переговоры Лаврова

Лавров выступает пропагандистом для аудитории России - Николенко / Коллаж УНИАН, Reuters

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров распространяет пропаганду о якобы влиянии Запада на позицию Украины по переговорам с РФ из-за того, что Москва фактически оказалась в изоляции. Он распространяет чепуху из-за беспомощности. Режим Путина упустил свой шанс на диалог, а переговоров с террористами не ведут. Об этом заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

На своей странице в социальной сети Facebook он сказал о том, что Лавров допускает "заявления" о якобы влиянии других государств на позицию Киева по отсутствию переговоров с Москвой из-за попадания страны-агрессора в международную изоляцию.

По словам спикера МИД Украины, риторика Лаврова показывает беспомощность дипломатии РФ.

"Став нерукоподаваемым за границей, главе МИД РФ не осталось ничего, кроме как отрабатывать роль пропагандиста для внутреннего потребителя…Бесится от своей слабости, поэтому и распространяет чепуху об "указаниях" из Вашингтона и Лондона ", - отметил Николенко.

Впрочем, как бы Москва не пыталась, сломать позицию президента Зеленского ей не удастся. Режим Путина уже утратил свой шанс на переговоры, а о диалоге с террористами не может быть и речи.

"А Лаврова ждет впереди еще много интервью - в Гааге, Буче, Мариуполе или в другом городе, которое будет определено как место проведения трибунала над российскими военными преступниками", - подчеркнул Олег Николенко.

Переговоры Украины и России

Руководитель страны-агрессора РФ Путин 30 сентября принял решение подписать свои бумажки об аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После этого он, дескать, предложил Киеву "переговоры". Говорить об аннексированных территориях он якобы не собирался, а Украина, мол, должна была сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Киев готов к переговорам, но уже не с Путиным. По его словам, с Путиным Украина уже говорила, а после аннексии политического диалога не будет вообще. Украинское государство ждет новой власти в России.

4 октября президент Зеленский официально поставил точку в политическом диалоге с Россией.

Глава государства ввел в действие решение СНБО, согласно которому Украина с Путиным ни о чем говорить не будет. Указ Зеленского вступил в силу со дня его опубликования.

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