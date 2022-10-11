УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

"Режим Путина утратил свой шанс": в МИД разнесли клянчащего переговоры Лаврова

11 октября 2022, 20:04

Лавров бесится от своей слабости, поэтому распространяет чепуху для внутреннего потребителя, отметил Олег Николенко.

Лавров, Украина
Лавров выступает пропагандистом для аудитории России - Николенко / Коллаж УНИАН, Reuters

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров распространяет пропаганду о якобы влиянии Запада на позицию Украины по переговорам с РФ из-за того, что Москва фактически оказалась в изоляции. Он распространяет чепуху из-за беспомощности. Режим Путина упустил свой шанс на диалог, а переговоров с террористами не ведут. Об этом заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

На своей странице в социальной сети Facebook он сказал о том, что Лавров допускает "заявления" о якобы влиянии других государств на позицию Киева по отсутствию переговоров с Москвой из-за попадания страны-агрессора в международную изоляцию.

По словам спикера МИД Украины, риторика Лаврова показывает беспомощность дипломатии РФ.

"Став нерукоподаваемым за границей, главе МИД РФ не осталось ничего, кроме как отрабатывать роль пропагандиста для внутреннего потребителя…Бесится от своей слабости, поэтому и распространяет чепуху об "указаниях" из Вашингтона и Лондона ", - отметил Николенко.

Впрочем, как бы Москва не пыталась, сломать позицию президента Зеленского ей не удастся. Режим Путина уже утратил свой шанс на переговоры, а о диалоге с террористами не может быть и речи.

"А Лаврова ждет впереди еще много интервью - в Гааге, Буче, Мариуполе или в другом городе, которое будет определено как место проведения трибунала над российскими военными преступниками", - подчеркнул Олег Николенко.

Переговоры Украины и России

Руководитель страны-агрессора РФ Путин 30 сентября принял решение подписать свои бумажки об аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После этого он, дескать, предложил Киеву "переговоры". Говорить об аннексированных территориях он якобы не собирался, а Украина, мол, должна была сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Киев готов к переговорам, но уже не с Путиным. По его словам, с Путиным Украина уже говорила, а после аннексии политического диалога не будет вообще. Украинское государство ждет новой власти в России.

4 октября президент Зеленский официально поставил точку в политическом диалоге с Россией.

Глава государства ввел в действие решение СНБО, согласно которому Украина с Путиным ни о чем говорить не будет. Указ Зеленского вступил в силу со дня его опубликования.

Смотрите видео ТСН – Подоляк заявил, что переговоров с режимом Путина не будет

Другие новости:

МИД Украины Сергей Лавров Олег Николенко мирные переговоры с Россией
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:10

Приметы на 13 октября: какие 2 вещи нельзя делать в самый опасный день октября

20:04

"Режим Путина утратил свой шанс": в МИД разнесли клянчащего переговоры Лаврова

19:50

РФ может повторить массированную ракетную атаку по Украине через неделю – экспертВидео

19:44

Настоящая украинская дива: Снежана Онопко в соблазнительном белье снялась для обложки глянца

19:37

Беларусь перебрасывает войска и технику на границу с Украиной - СМИ

Реклама
19:35

"Было очень страшно": Огневич рассказала, что случилось с ней во время воздушной тревоги

19:32

"Процесс распада уже начался": Пионтковский рассказал, какие территории потеряет РоссияВидео

19:04

"Грудь убежала": Бузова без лифчика стала посмешищем

19:00

Гороскоп на завтра 12 октября 2022: Львам - предательство, Скорпионам - ошибка, Рыбам - прибыльВидео

18:53

Риск нападения Лукашенко: Зеленский предлагает разместить международную миссию на границе с БеларусьюВидео

18:42

Украина первой в мире получила от Германии новейшее ПВО IRIS-T– SpiegelВидео

18:31

"Девушка Бонда" из Бердянска поддержала украинцевВидео

18:25

Приметы на 14 октября: какие 5 вещей нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы, чтобы беду не привлечьВидео

18:22

Ретроградный Меркурий 2022 больно ударит по двум знакам Зодиака: даты и главные запреты

18:00

Украинские защитники за день "приземлили" 20 ракет и 13 дронов-"мопедов"

17:48

Мы ненавидим вас в ответ: Каменских записала эмоциональное обращение к россиянам

17:36

Как узнать, кто твой ангел-хранитель: имя, возраст, пол и характер небесного защитника

17:30

Под Белгородом "хлопнуло": тысячи людей остались без света и водыВидео

17:29

Как часто нужно стирать одежду: главные правила для 12 видов вещей, которые должен знать каждый

17:27

У Путина оскалили зубы на США и разразились угрозой эскалации войны против УкраиныВидео

Реклама
17:14

Срочное совещание G7 из-за Украины: Зеленский сделал мощное заявлениеВидео

17:13

"Бункерная зараза": Потап записал гневное стихотворение-обращение к Путину

16:56

ВСУ "откобзонили" отца и сына, которые пришли убивать украинцевВидео

16:42

Лорак, ВИАгра, Меладзе и другие: в России снимают неугодных артистов с радиоэфиров

16:08

Любовь притягивается магнитом: 4 имени женщин, с которыми отношения будут самыми лучшими

16:05

Эрдоган снова встретится с Путиным: СМИ раскрыли детали разговораВидео

15:53

"Он же артист": Лавров размечтался, что Зеленский согласится на переговоры, и назвал причинуВидео

15:51

"Элитные" десантники РФ испугались бойцов ТРО: бросили технику и сбежали, не дождавшись бояВидео

15:48

Собрали 352 миллиона гривен за сутки: Притула и Стерненко рассказали, чем будут мстить России

15:40

Герой войны или мошенник: почему правоохранители заинтересовались Михаилом МайманомВидео

15:30

Военное преступление без срока давности: лидеры 11 стран Европы осудили ракетный удар РФ по Украине

15:25

Депутат Госдумы заявил, что Галкина посадят по возвращению в РФ

15:24

Был уничтожен костяк армии РФ: в ВСУ рассказали о катастрофических потерях оккупантовВидео

15:16

Долина и Лолита падают в ноги российским властям: выяснилась неожиданная причина

14:59

"Кровавый шабаш планировался еще 7 октября": эксперт раскрыл хитрый план КремляВидео

14:41

Вакарчук спел на мосту Кличко, который выстоял, несмотря на обстрел РФВидео

14:39

"Ракет у России еще много": эксперт назвал самые защищенные и уязвимые города УкраиныВидео

14:36

Принцесса Диана ненавидела бы Меган Маркл: дворецкий леди Ди сделал признание

14:33

Переломный момент будет зимой: в лукашенковском КГБ выдали новую фантазиюВидео

14:14

Почему нельзя класть телефон рядом с кроватью: советы и рекомендации экспертов

Реклама
14:12

Массированные обстрелы Украины будут продолжаться, однако их интенсивность уменьшится - экспертВидео

14:00

Как постирать одежду в машинке без воды: 10 шагов, как пользоваться "стиралкой" без водопровода

13:29

Без политического решения – никак: Жданов объяснил, когда Украина ударит по территории РФВидео

13:26

Приметы на 12 октября: какие 4 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть счастливымВидео

13:20

Украина отомстит за массированный обстрел: целями станут Курск, Белгород и Ростов - ФейгинВидео

13:04

Зеленский созвал срочную Ставку главнокомандующего: что обсуждалиВидео

12:56

Ракетный удар по Львову: 30% города без электроэнергии, есть перебои с мобильной связью

12:31

Оккупанты атаковали дронами-камикадзе ТЭС в Винницкой областиВидео

12:27

Хотел заработать: ВСУ ликвидировали оккупанта, который убивал украинцев еще в 2014 годуВидео

12:26

Устроят неделю ада: какие города будут громить в ближайшие дни - гороскоп для УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять