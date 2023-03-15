Планировал убийство Буданова и Резникова: в Украине приговорили к 12 годам российского киллера

Кроме убийства Буданова и Резникова, киллер собирался физически ликвидировать известного украинского активиста.

В Украине приговорили к 12 годам российского киллера / УНИАН

Печерский райсуд Киева приговорил к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества организатора ДРГ главного управления Генштаба ВС РФ. Он готовил убийства министра обороны Алексея Резникова и руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, фигурантом является житель временно оккупированного Луганска, который в составе террористической организации "ЛНР" принимал активное участие в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины. После полномасштабного вторжения его завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки для проведения подрывной деятельности

Известно, что кроме убийства Буданова и Резникова, киллер собирался физически ликвидировать известного украинского активиста. За убийство каждого из них российские "кураторы" обещали злоумышленнику вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов.

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Контрразведчики СБУ с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали киллера на территории Волынской области в августе 2022 года.

Во время судебного разбирательства он полностью признал свою вину. Печерский районный суд Киева признал фигуранта виновным по следующим статьям УК Украины:

государственная измена (ст. 111);

подготовка к совершению убийства (ст. 14, ст. 27, ст. 115);

участие в непредвиденных законом вооруженных формированиях (ст. 260);

участие в террористической организации (ст. 258-3).

Напомним, что после освобождения Херсона от российских оккупантов была обнаружена страшная пыточная, где россияне вместе с предателями и коллаборантами издевались над мирными людьми. Украинские правоохранители разоблачили 4 преступников и задержали главу российского застенка.

Ранее сообщалось, что Департамент контрразведки совместно с Главным следственным управлением СБУ задержал президента и владельца предприятия Мотор Сич Вячеслава Богуслаева. Его подозревают в поставке двигателей и запчастей к ним для российских вертолетов Ми-8, Ми-28 и Ка-52.

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