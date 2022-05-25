Генерал-разведчик спрогнозировал сценарий покушения на Путина

Владимир Путин / Reuters

Для нейтрализации президента РФ Владимира Путина может быть организован теракт, заявил генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Есть ли предпосылки такого покушения (на президента России - Ред.) в перспективе? Я думаю, что есть, потому что большинство из окружения Путина понимает, что он зашел очень далеко, что перспектив не только для Путина, но и для России нет, а окружение будет отвечать…", - заявил он в интервью.

Собеседник говорит, что руководство Федеральной службы безопасности и Совета национальной безопасности и обороны причастны к войне в Украине, фактически совершают военные преступления и будут нести ответственность наравне с российским лидером.

"Это предпосылки, когда какой-то может быть совершен теракт группой лиц - когда будет явный проигрыш, когда Путин ослабнет, тогда соответственно будут искать реальные пути выхода из ситуации и каким-то способом оправдать себя - например, способом нейтрализации Путина. И это может быть реальный теракт", - добавил Маломуж.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил о том, что окружение президента РФ Владимира Путина уже ищет ему замену, однако открытый государственный переворот в России нереален.

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