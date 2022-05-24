Путина сделают козлом отпущения: в ГУР раскрыли сценарий госпереворота в РФ

Окружение президента РФ Владимира Путина уже ищет ему замену, однако открытый государственный переворот в России нереален, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Как подчеркнул он в интервью Украинской правде, представители финансовых кругов РФ, которые довольно много потеряли из-за войны, ищут выход из ситуации, а самый простой – это заменить Путина другим лицом.

"Обвинить во всех проблемах не Россию, а именно одного человека – Путина. И сказать, что он был больным диктатором, снимайте все санкции, снимайте все ограничения, начинаем жить заново, во всем виновата не Россия, а именно он", - пояснил глава ГУР.

Вместе с тем он убежден, что государственный переворот в РФ в открытую нереален, однако есть вариант теневого.

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Напомним, ранее Буданов заявил о том, что Путин серьезно болен раком.

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