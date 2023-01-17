Почему оккупанты перестали атаковать Украину 'шахедами': в ВСУ рассказали, стоит ли насторожиться

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга заявила, что отсутствие атак иранскими дронами объясняется, в частности, погодными условиями.

Гуменюк объяснила, почему РФ перестала использовать иранские дроны / pixabay.com, Telegram

С момента последней российской атаки по Украине иранскими дронами-камикадзе прошло уже две недели. Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, почему существует пауза в использовании этих дронов.

"Определенным образом, возможно, и погода влияет на то, что не используются БПЛА Shahed, потому что штормовая погода и очень сильный порывистый ветер, как правило, вредит использованию этого вида оружия", - отметила Гуменюк в эфире "Эспрессо".

По словам руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны юга, этот фактор влияет на полетность иранских "шахедов".

"В последнее время мы видим, что они их не применяли – вполне вероятно из-за того, что должны подготовить и места их базирования, и персонал, который будет ими пользоваться. В любом случае, угроза остается – вполне вероятно, что такая пауза оправдана тем, что они готовятся к следующему удару", - подытожила Гуменюк.

Атаки на Украину иранскими дронами – когда конец?

Недавно аналитики Института изучения войны спрогнозировали, что российские оккупанты используют 1750 иранских беспилотников до мая 2023 года, если будут применять их с интенсивностью, как в период с сентября по декабрь 2022 года.

Эксперты считают, что Россия, вероятно, будет стремиться к дальнейшему двустороннему сотрудничеству с Ираном с целью обеспечения большего количества высокоточных систем вооружений для использования в Украине.

Как отметил эксначальник пресс-службы Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, страна-агрессор Россия намеренно атакует Украину дронами-камикадзе именно в ночное время, чтобы обойти украинскую противовоздушную оборону. В темное время суток и при плохих погодных условиях разглядеть в небе "шахеды" гораздо труднее, на это и рассчитывают российские оккупанты.

Ранее Главред сообщал, что страна-агрессор Россия отправляла своих военных в Иран, где они тренировались пользоваться дронами-камикадзе для запусков по Украине. Имена четырех захватчиков, которые после соответствующей подготовки атакуют территорию Украины "шахедами", удалось определить украинским журналистам-расследователям.

Согласно данным, которые удалось узнать журналистам, дроны по Украине запускают: Сергей Созинов, Андрей Степной (капитан Воздушно-космических сил РФ), Глеб Пивкин, Евгений Глухов (лейтенант Воздушно-космических сил РФ).

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