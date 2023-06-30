Подрыв Россией ЗАЭС приостановит наступление ВСУ: Коваленко спрогнозировал сроки

На какой срок приостановится продвижение ВСУ, зависит от того, на самом ли деле оккупанты прибегнут к подрыву ЗАЭС или сымитируют катастрофу.

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Александр Коваленко оценил, как возможная катастрофа на ЗАЭС повлияет на контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook

Российские оккупанты могут прибегнуть к имитации подрыва Запорожской АЭС. Это может привести к временной приостановке контрнаступления Вооруженных сил Украины. Такое мнение в интервью Главреду озвучил блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, захватчики могут сообщить о том, что на ЗАЭС - катастрофа и там "все пылает".

"Пока все будут выяснять детали происшествия, может приостановиться процесс продвижения ВСУ, потому что войска не будут рисковать жизнью своих военнослужащих. Россияне воспользуются ситуацией и сбегут с юга", - предположил аналитик.

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На какой срок приостановится продвижение ВСУ, зависит от того, на самом ли деле оккупанты прибегнут к подрыву ЗАЭС или сымитируют катастрофу.

"Украинская военная операция может быть приостановлена на несколько дней, недель, месяц или даже больше. Это будет зависеть от уровня серьезности ситуации. Потому что тогда надо будет пересматривать планы по продвижению и изменить направления движения, чтобы, например, обойти зоны сильнейшего радиационного поражения. Зоны при сценарии взрыва будут иметь соответствующий радиус действия", - объяснил Коваленко.

Он добавил, что наступление ВСУ продолжится, но общий сценарий потребует пересмотра. Для изменения вариантов наступательных действий надо будет делать паузу, которая может продлиться до месяца.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС была оккупирована российскими войсками в марте 2022 года.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

В конце апреля 2023 года стало известно, что российские оккупанты соорудили огневые позиции на крышах реакторных сооружений Запорожской АЭС, то есть они готовы вести бои на территории самой станции в случае контрнаступления ВСУ.

В мае 2023 года в МАГАТЭ сообщили, что российские оккупационные войска разместили на захваченной Запорожской атомной электростанции военную технику и взрывчатку.

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС есть риски для ядерной и радиационной безопасности, которые могут привести к катастрофе. Именно поэтому последний энергоблок Запорожской атомной электростанции решили перевести в режим "холодной остановки".

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской атомной станции.

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