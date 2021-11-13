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Полиция будет проверять водителей на наркотики: глава МВД рассказал процедуру

13 ноября 2021, 14:44
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Министр внутренних дел Денис Монастырский говорит, что его ведомство с местными властями решит вопрос с такими проверками в ближайшие месяцы.

полиция, карантин
Полиция будет проверять водителей на наркотики - глава МВД / Униан

Патрульным полицейским в скором времени разрешат проверять водителей на наркотическое опьянение. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Чиновник уточнил, что в Украине есть драгеры для проверки алкогольного опьянения, но нет возможности проверить водителя на наркотики на месте (хотя в Европе такие экспресс-тесты давно используются).

Министр говорит, что его ведомство с местными властями решит вопрос с такими проверками в ближайшие месяцы.

Чиновник так отметил добавил, что в этом году на дорогах зафиксировали снижение смертности на 10% благодаря камерам автоматической фиксации ДТП и нарушений ПДД. В Украине планируют установить две тысячи таких камер, плюс к ним на дорогах появится копы-фантомы.

"Это автомобили, которые фиксирует нарушения скоростного режима и других норм ПДД. По сути, это трукамы на колесах", ‒ подытожил он.

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Читайте такжеВ Украине прибавится камер видеофиксации нарушений ПДД: где они заработают уже завтра

Напомним, что с 1 ноября 2021 в Украине вступили в силу изменения в правилах дорожного движения. В частности, появятся новые знаки, дорожная разметка, а также вступят в силу изменения для велосипедистов, которые расширят их права на дороге.

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ПДД наркотики новости Украины Денис Монастырский
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