Полиция будет проверять водителей на наркотики: глава МВД рассказал процедуру

Министр внутренних дел Денис Монастырский говорит, что его ведомство с местными властями решит вопрос с такими проверками в ближайшие месяцы.
Патрульным полицейским в скором времени разрешат проверять водителей на наркотическое опьянение. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Чиновник уточнил, что в Украине есть драгеры для проверки алкогольного опьянения, но нет возможности проверить водителя на наркотики на месте (хотя в Европе такие экспресс-тесты давно используются).
Министр говорит, что его ведомство с местными властями решит вопрос с такими проверками в ближайшие месяцы.
Чиновник так отметил добавил, что в этом году на дорогах зафиксировали снижение смертности на 10% благодаря камерам автоматической фиксации ДТП и нарушений ПДД. В Украине планируют установить две тысячи таких камер, плюс к ним на дорогах появится копы-фантомы.
"Это автомобили, которые фиксирует нарушения скоростного режима и других норм ПДД. По сути, это трукамы на колесах", ‒ подытожил он.
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Напомним, что с 1 ноября 2021 в Украине вступили в силу изменения в правилах дорожного движения. В частности, появятся новые знаки, дорожная разметка, а также вступят в силу изменения для велосипедистов, которые расширят их права на дороге.
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