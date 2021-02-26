Появились детали, что будут обсуждать на заседании СНБО

Заседание СНБО должно состояться сегодня / @APUkraine

Сегодня, 26 февраля, должно состояться заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором рассмотрят вопрос лишения государственных наград, военных и почетных званий отдельных лиц.

Как сообщают СМИ, речь идет о людях, которых подозревают в содействии российской агрессии и терроризму.

По информации ZN.ua, в "санкционный" список попадут примерно 250 имен.

"Известно, что против этих лиц применят 25 пункт статьи 4 Закона Украины "О санкциях", - говорится в сообщении.

Как говорится в обнародованной повестке дня заседания СНБО, будут обсуждать вопрос о принятии неотложных мер по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства, а также вопрос о состоянии расследования дел относительно государственной измены, дезертирства, террористической деятельности и нарушения присяги.

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Кроме того, во время заседания Совета нацбезопасности и обороны рассмотрят вопрос неотложных мер по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.

Также СНБО проанализирует состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги, и применение новых санкций.

При этом в Офисе президента сообщили, что целью заседания СНБО является "принятие оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности".

Санкции СНБО - о чем ранее сообщал Главред: