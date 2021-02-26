Появились детали, что будут обсуждать на заседании СНБО

Во время заседания СНБО могут лишить госнаград отдельных лиц.
Сегодня, 26 февраля, должно состояться заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором рассмотрят вопрос лишения государственных наград, военных и почетных званий отдельных лиц.
Как сообщают СМИ, речь идет о людях, которых подозревают в содействии российской агрессии и терроризму.
По информации ZN.ua, в "санкционный" список попадут примерно 250 имен.
"Известно, что против этих лиц применят 25 пункт статьи 4 Закона Украины "О санкциях", - говорится в сообщении.
Как говорится в обнародованной повестке дня заседания СНБО, будут обсуждать вопрос о принятии неотложных мер по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства, а также вопрос о состоянии расследования дел относительно государственной измены, дезертирства, террористической деятельности и нарушения присяги.
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Кроме того, во время заседания Совета нацбезопасности и обороны рассмотрят вопрос неотложных мер по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.
Также СНБО проанализирует состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги, и применение новых санкций.
При этом в Офисе президента сообщили, что целью заседания СНБО является "принятие оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности".
Санкции СНБО - о чем ранее сообщал Главред:
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
- Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.