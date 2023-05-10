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"Продлится еще 2-3 года": британский генерал ошарашил прогнозом об окончании войны в Украине

Ангелина Подвысоцкая
10 мая 2023, 21:28 обновлено 10 мая, 21:49
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Генерал убежден, что украинское контрнаступление начнется скоро и будет эффективным.
ВСУ
Война в Украине может закончиться через 2-3 года / Коллаж: Главред, фото: 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, 14 ОМБр Романа Великого

Война в Украине может закончиться еще не скоро. Нельзя исключать, что война закончиться лишь через 2-3 года и лишь после этого страны сядут за стол переговоров. Об этом заявил бывший командующий Объединенными силами Великобритании генерал в отставке Ричард Берронс, сообщает SkyNews.

Он убежден, что именно такой сценарий будет развиваться в том случае, если война в Украине не закончиться в этом году. При этом генерал считает, что украинское контрнаступление не завершит войну.

По его оценкам, 30-60 тысячам украинских военных нужно выбить из страны 300 тысяч российских оккупантов. При этом он отмечает наличие желания у украинских защитников освобождать свои земли, а у Запада - помогать в этом финансовой и военной помощью.

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Генерал говорит, что Западу придется дать Украине современные истребители, так как со временем война может зайти в тупик. Также он побаивается, что у РФ вновь может появиться возможность наносить ракетные удары, так как у Украины "заканчиваются боеприпасы к ПВО".

В то же время Берронс убежден, что украинское контрнаступление начнется же скоро и будет эффективным.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что для начала контрнаступления подразделения Вооруженных сил Украины ждут благоприятных погодных условий. Об этом рассказали танкисты из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которые бьют российских оккупантов на северном фланге Бахмутского направления.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина тщательно готовит ВСУ к проведению успешной контрнаступательной операции. Армия немедленно перейдет в наступление после завершения подготовки и принятия соответствующего решения военным и политическим командованием.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что ожидает успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины, к которому наша страна сейчас интенсивно готовится. В то же время Клеверли отметил, что стоит оставаться реалистами и не завышать надежды относительно результатов, ведь это не "голливудский фильм".

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